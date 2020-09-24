全聯2款「特級米酒」有啥不同？主婦曝使用體驗：差很多

許多台式料理都會加入米酒提味，更是家家戶戶必備的調味品。就有網友到知名連鎖超市全聯買米酒時，發現2款「特級紅標米酒」，成分相同價格卻差了5塊錢，便好奇差別在哪？立刻有主婦出面分享使用體驗，「真的差很多」。





▲不少網友分享使用經驗與其中差距。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）