全聯2款「特級米酒」有啥不同？主婦曝使用體驗：差很多

許多台式料理都會加入米酒提味，更是家家戶戶必備的調味品。就有網友到知名連鎖超市全聯買米酒時，發現2款「特級紅標米酒」，成分相同價格卻差了5塊錢，便好奇差別在哪？立刻有主婦出面分享使用體驗，「真的差很多」。
一名網友今（24）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發問，自己發現架上有兩款透明玻璃瓶裝的公賣局「特級紅標米酒」，並有黃色「純米」款和粉紅色款，成份標示都一樣，酒精濃度都是22%，價格卻差了5元，讓他不禁好奇「這兩瓶到底有什麼不一樣？」
貼文一出立刻有不少主婦分享使用上的差異，「推純米！味道和口感差很多」、「這兩瓶酒在取酒液時，純米酒是取酒心，也就是米酒最精華之處，另一瓶就沒特別取酒心，再來釀造的製程上，純米酒多放一年，所以酒氣比較香，也比較順口」、「差別在於酒頭跟酒尾」、「成分組成有差，推薦純米酒，拿來滷牛腱和肉燥好香」。
根據台酒官網上顯示，圖中兩款米酒，都是以蓬萊米為原料，循公賣局採阿米洛法製程釀造。但紅色包裝的40元的特級紅標米酒，「經蒸餾及調和而成」，與食用酒精混和調配比例，主要差異在於口感，食用酒精並沒有健康風險；45元黃色包裝的是「純米釀造，再經儲存6個月～1年以上，完全不添加食用酒精，適合喜好原味米釀白酒之消費者使用，酒中帶有濃厚米糧香氣」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！