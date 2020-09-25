三重古禮娶妻超吸睛！有牛有白馬　眾發現只少「1關鍵」

情侶穩定交往，認定對方就是要和自己走一輩子的人之後，不少人都會選擇結婚，結婚過程更會成為一生難忘的回憶，但現在結婚的文化都偏西式，傳統文化已經逐漸沒落。近日，就有網友分享，在馬路上遇見「超古早味」的婚禮，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》轉貼一段影片，只見一大群人穿著紅色古服，有人敲鑼打鼓、有人舉著囍字的牌子，而後也出現的新郎也穿著古代的禮袍，更騎著一匹白馬，後方可以看到幾名壯漢扛著新娘乘坐的大紅花轎，這才發現是一場傳統婚禮，盛大的氣氛也吸引在場的民眾瘋狂拍照。
原PO表示，最後面還看見一名男子正牽著「一頭黃牛」，而且後面還拉著一車的嫁妝，原來以前常聽人家說的「嫁妝一牛車」是真的。
許多網友看到也紛紛回應，「太古早了吧」、「好酷喔，第一次看到這種的」、「現在來看，覺得好時髦」、「很喜歡這種特別的感覺」、「很有創意的婚禮，讓新人回味一輩子」、「古早味的迎娶，超特別」、「沒八音陣頭少了些味」、「好強，還有白馬跟牛」。
不過也有網友指出，這個團隊不夠專業，如果全部人都穿上黑色的「功夫鞋」，整體的感覺會更棒，但也有可能是，租借服裝的應該沒那麼多鞋能借。無論如何，對新人來說，這樣滿滿古味的婚禮，想必是非常特別的回憶。（編輯：許智超）