三重古禮娶妻超吸睛！有牛有白馬　眾發現只少「1關鍵」

情侶穩定交往，認定對方就是要和自己走一輩子的人之後，不少人都會選擇結婚，結婚過程更會成為一生難忘的回憶，但現在結婚的文化都偏西式，傳統文化已經逐漸沒落。近日，就有網友分享，在馬路上遇見「超古早味」的婚禮，貼文一出也引起網友熱議。

▲在浩蕩的隊伍中，也可以看到幾名壯漢扛著新娘乘坐的大紅花轎。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）