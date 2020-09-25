別拿食物開玩笑！人夫發明「奇異果披薩」　老婆氣到離婚

夫妻離婚的理由百百種，正所謂「幸福的家庭總是相似，不幸的家庭卻各有各的不幸」。但是，國外有一位人夫，發揮創意把奇異果放進披薩，結果引來惡評如潮，老婆更因此與他離婚。這麼嚴重的後果，真是讓人始料未及，只能說真的別拿食物開玩笑！
這位衰運的人夫來自瑞典，名叫約翰森（Stellan Johansson）。他向外國媒體《Unilad》透露，事情的開端始於他的兄弟送給他10公斤的奇異果，他實在沒辦法吃掉這麼多，所以便藉這個機會來發明一些創意食譜。剛好他有一位來自挪威的朋友比約恩（Bjørn），對於料理很有興趣，兩人一拍即合開始研發將奇異果入菜的方法。
而兩人最終推出的成品，便是奇異果披薩。約翰森強調，其實這更多是來自比約恩的靈感，他只是付諸實踐。但萬萬沒想到的是，奇異果披薩在網路引發熱烈迴響，而不幸的是，其中絕大多數都是在痛罵約翰森。
約翰森說他本來以為這就只是個玩笑，但網友的回應卻充滿了厭惡與憎恨。事情一發不可收拾，約翰森的老婆也認為他發明奇異果披薩很蠢，甚至還有至少50個義大利網友對他發出死亡威脅，批評他「摧毀義大利文化」、「純粹的邪惡」。最終老婆也與他離婚，約翰森沒有說離婚完全是因為披薩，但也坦承奇異果披薩風波是導火線之一。
無論如何，約翰森並沒有被打倒，他告訴《Unilad》，等到疫情過去他計畫來一趟義大利美食之旅，親身走訪披薩故鄉義大利，或許還會邀請一些義大利人實際嚐嚐奇異果披薩。嗯，只能說祝他好運吧！（編輯：倪浩軒）