別拿食物開玩笑！人夫發明「奇異果披薩」　老婆氣到離婚

夫妻離婚的理由百百種，正所謂「幸福的家庭總是相似，不幸的家庭卻各有各的不幸」。但是，國外有一位人夫，發揮創意把奇異果放進披薩，結果引來惡評如潮，老婆更因此與他離婚。這麼嚴重的後果，真是讓人始料未及，只能說真的別拿食物開玩笑！

▲外國一位人夫發明了「奇異果披薩」，引來惡評如潮，連老婆都跟他離婚。（圖／翻攝自Stellan Johansson的推特）