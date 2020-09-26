飯店「吃到飽」怎麼吃才回本？內行人揭關鍵：算法不一樣

與家人、朋友聚餐時，許多人喜歡到吃到飽餐廳大快朵頤，各家餐飲業者也祭出許多高檔食材來吸引民眾上門。不過就有網友疑惑，在價格也偏高的情況下，現在的飯店吃到飽是不是很難吃回本？貼文一出也引起網友熱烈討論。

▲網友指出，要如何吃回本，其實重點是要看怎麼算價錢。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）