飯店「吃到飽」怎麼吃才回本？內行人揭關鍵：算法不一樣

與家人、朋友聚餐時，許多人喜歡到吃到飽餐廳大快朵頤，各家餐飲業者也祭出許多高檔食材來吸引民眾上門。不過就有網友疑惑，在價格也偏高的情況下，現在的飯店吃到飽是不是很難吃回本？貼文一出也引起網友熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，現代飯店的吃到飽，價錢幾乎都是八、九百起跳，有些甚至超過一千元，之前因為想要吃到回本，刻意一直狂撈高級食材、大吃特吃，雖然吃了這麼多，心情也很開心，但自己的胃並不是很開心。
原PO指出，回去實際估了一下，發現不管吃多少食材，怎麼吃都吃不回本，因此也越吃越隨便，只要吃的開心就好，但又覺得是不是自己估算錯誤，實際上還是有可能回本的，「想請問大家，飯店吃到飽是不是真的不可能吃回本？」
許多老饕也紛紛回應，「看你是要算食材真正的成本，還是去其他單點店的售價」、「看你怎麼算的，結果會不一樣」、「冰淇淋用便利商店的價格算，一定吃得回本啊」、「我都用單點價來算」、「地費要算進去，還有服務生，不是光吃，還有氣氛裝潢之類的」、「一般是海鮮成本較高，先吃就會回本」、「算法不一樣」。
不過也有網友說，「年輕的時候吃回本，現在吃想吃的」、「人生苦短，美食當前，多花一些錢也沒關係的」、「吃到飽的宗旨是吃喜歡吃想吃的」、「開心就好，出社會後吃吃到飽真的無所謂什麼cp值，只是自在而已」、「吃的開心最重要吧」、「不用硬要吃回本」。（編輯：許智超）