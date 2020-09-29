服血壓藥千萬別吃柚子？專家曝「真相」：時間隔開也不行

中秋佳節即將到來，除了賞月外，烤肉、吃月餅與柚子也成為習俗。不過就有專家提醒，如果有在服用降血脂、降血壓藥的民眾，應該避免避免同時食用柚子文旦，否則會有不良影響。
毒理專家招名威日前在臉書分享，「許多人都知道吃降血脂、降血壓藥的人要避免同時服用葡萄柚，但殊不知，柚子其實也和葡萄柚一樣含有呋喃香豆素(furanocoumarin)成分，該成分會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，至少50%以上的功能，導致藥物無法被代謝，造成藥物在血中的濃度大幅升高！」
招名威解釋，「就很像藥物會在我們的血液中流竄似的，不良反應或造成毒性的機率就會大增」，並以史塔丁類Statin類藥物為例，「如果你是一位沒有什麼特殊併發症的三高患者，一般來說都會服用Statin類處方藥物的。」該藥物是專門負責用於降血脂、降膽固醇的藥品，就需要透過特定酵素才能代謝，所以吃文旦柚子又配藥相當危險。
招名威指出，根據相關文獻，呋喃香豆素可能會抑制藥物代謝長達數小時，有些種類出產的呋喃香豆素作用甚至可以到兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免，也因為很多這種柚類的水果繁多，且其中都富含呋喃香豆素類物質，因此美國FDA通常會要求在相關藥物標籤上標註與西柚類水果共食的警告。這些水果不只有葡萄柚和柚子，還包含文旦、大白柚、西施柚等也都屬於柚類，另外還有苦橙和萊姆都也有可能會產生相似的藥物交互作用。
招名威還警告，「千萬不要以為只要分開吃或只喝柚子汁就沒關係了，錯！柚子除了別和Statin類藥物同時吃之外，分開吃也只是讓副作用發生的機率降低而已，絕對不會是零」，並舉葡萄柚汁為例，可抑制長達 24 小時以上，若只喝一杯 250 毫升的葡萄柚汁，至少也要過 3 天才能完全恢復腸道中的酵素活性。
最後他也提醒，若是正在使用降血壓藥、statin類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑的人，應避免食用柚子產品，如欲食用，先確定一下是否適合，並淺嚐少量既可，絕對不能大量食用；若是已經在吃柚子的病人，於食用前，詳閱藥品仿單或說明書及諮詢藥師，確認是否有藥物交互作用之風險，服藥期間若有不尋常的症狀亦應立即就醫。（編輯：潘毅）