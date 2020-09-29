服血壓藥千萬別吃柚子？專家曝「真相」：時間隔開也不行

中秋佳節即將到來，除了賞月外，烤肉、吃月餅與柚子也成為習俗。不過就有專家提醒，如果有在服用降血脂、降血壓藥的民眾，應該避免避免同時食用柚子文旦，否則會有不良影響。

▲不少柚類含有特殊成分，會讓降血脂、降血壓藥無法被代謝。（示意圖／翻攝Pixabay）