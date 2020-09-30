他嫌鳳梨酥加「這味」超噁！內行狂反駁：很好吃我的最愛

一年一度的中秋節就在明（10/1）天，民眾除了相約烤肉聚會、吃柚子外，許多人也會應景吃吃月餅，然而，月餅種類眾多，每個人喜歡的口味也不盡相同，味道好吃與否因人而異。近日一名網友就在PTT抱怨，近年來鳳梨酥內總喜歡加「蛋黃」，讓他感覺超噁心，直呼「簡直毀掉鳳梨酥！」不過，許多老饕見狀後紛紛反駁，甚至還有人直說「很好吃我的最愛」。

原PO在PTT八卦板以「鳳凰酥是什麼鬼東西？」為題發文，他表示，最近這幾年，突然出現一種東西叫「鳳凰酥」，就是在鳳梨酥裡加一顆蛋黃，他認為，蛋黃的臭味超噁心，甚至直呼「簡直毀掉鳳梨酥！」更不解「為什麼好好的鳳梨酥要塞蛋黃進去...跟粽子也塞蛋黃一樣噁，有沒有蛋黃超噁的掛？」

▲有網友在PTT表示，鳳梨酥裡加蛋黃的「鳳凰酥」口味超噁。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，內行一看全反駁，紛紛留言「有夠好吃」、「鳳黃酥已經流行很久了，十幾年前就有一堆店在賣了」、「很好吃我的最愛」、「蛋黃酥超級好吃，蛋黃就是讚，加在粽子裡也好吃」、「從香港來的，早期就有的東西」、「這20年前就有了吧」、「土鳳梨的麻煩拿遠點」。

另還有網友與原PO同感，直指「噁心！（握）」、「感覺就不搭」、「這次公司就發一盒，真的滿怪的」、「真的噁，又甜又鹹嘔嘔嘔」、「蛋黃酥噁心，還是芋頭最對味」「不管什麼酥裡面+蛋黃就是噁心」。（編輯：許苡晴）