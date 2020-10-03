14歲妹罹患糖尿病！媽崩潰曝「每日三餐」　營養師看傻眼

現代人三餐在外，很難吃的健康又均衡，也讓慢性病在年輕族群好發比例越來越高。營養師高敏敏就透露，自己曾遇過一位少女，才14歲就罹患第二型糖尿病，結局也讓媽媽崩潰又自責。

▲媽媽坦承自己都會在女兒放學後都會買3個車輪餅給她當點心。（示意圖／記者洪佳伶攝 , 2019.12.05）