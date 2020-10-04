妹妹竟愛上了哥哥？「曖昧關係」時間點曝光　風向全力挺

對於大部分的人來說，家人的感情算是「親情」，而對於朋友的友情，或許昇華之後會變成「愛情」，但近日卻有一位女網友在網路上表示，自己現在心境上遇到的問題是「自己愛上了自己的哥哥」，她更點出如此微妙的關係改變的時間點，而對此大多數網友紛紛力挺原PO，引起熱議。

▲情侶。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）