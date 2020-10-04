妹妹竟愛上了哥哥？「曖昧關係」時間點曝光　風向全力挺

對於大部分的人來說，家人的感情算是「親情」，而對於朋友的友情，或許昇華之後會變成「愛情」，但近日卻有一位女網友在網路上表示，自己現在心境上遇到的問題是「自己愛上了自己的哥哥」，她更點出如此微妙的關係改變的時間點，而對此大多數網友紛紛力挺原PO，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「我愛上了我的哥哥」的文章表示，「小時候我爸再娶，我後媽自己本身帶了一個小孩，也就是我哥，我們從小玩到大，雖然沒血緣關係，但他一樣對我很溫柔，處處對我好、為我著想，以前都只覺得他就是我哥，我也沒特別的想法」，但結果在原PO上了大學之後，自己的感情非常不順利，因此原PO便向自己的哥哥哭訴表示「我會不會嫁不出去？」，而原PO的哥哥回道「那我娶你」。
也就是從這句話開始，原PO認為他們之間的關係就改變了，「我知道他心裡喜歡我，我也不再用『他是我哥』的眼光看他」，原PO也直言「其實我內心也真的很喜歡他，但我們不敢在一起，我們知道我們在法律上算兄妹，也不知道該不該跟爸媽說？我目前就是看到我哥就跑，因為我不知道用什麼心態面對...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒力挺「在法律上，只要你後媽沒收養妳，妳爸沒收養你哥，你們就不算兄妹，還是可以結婚」、「臺灣多元化，更何況你們又沒血緣，有啥不可以，最多長大還能自立門戶呀」、「個人支持，愛情不應該被這種事束縛，勇敢去追求你們的幸福」、「勇敢去追，衝啊」、「簡單，直接放棄親子關係，就能結婚了」、「又沒血緣關係，很okay啊」、「沒有血緣關係我覺得可以跟大人溝通看看，也許他們想法開明」。（編輯：王柏文）