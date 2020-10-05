專櫃辦活動！女慘遭主持人「當眾羞辱」　過程讓全場氣炸

不少百貨專櫃都會舉辦小活動希望吸引買氣，不過卻有女網友指控，某專櫃彩妝師為了「製造效果」，竟當眾羞辱她，整個過程曝光後，立刻引發網友大罵「太不尊重人」。
一名女網友在臉書《爆怨公社》發文詳述完整過程，日前她某知名百貨購物，意外看到有專櫃正在舉辦有獎徵答的活動，台上的男性彩妝師開始請台下客人猜手上髮香水的價錢，原PO隨口猜「1000元嗎？」沒想到卻是噩夢的開始。
聽完原PO猜了1千元後，台上彩妝師卻使用麥克風語帶嘲諷的說，「妳覺得我們家的產品有那麼便宜嗎？妳覺得有那麼便宜我看妳也不用參加這場活動了，妳可以滾蛋了，這牌子隨便一樣東西4000起跳妳跟我猜1000？欸各位有聽到她猜多少嗎？1000欸！」隨即引起現場觀眾針對原PO訕笑。
更過分的是，彩妝師主持人還繼續拿原PO製造效果，又補一句「阿你怎麼還在這裡？你可以離開了啊」並手指大門，連試用品都沒用到的原PO就這樣白白被羞辱；回到家後原PO越想越不對，「阿就真的不懂啊⋯是有必要口氣那麼差嗎？真的感覺超差，最後決定是打電話去客訴，希望有好的結果」。
完整過程曝光後，立刻掀起眾多網友的怒火，紛紛指責彩妝師太超過，「自以為幽默當有趣的活動彩妝師」「妳應該回答，你這牌子我沒聽過，猜1000客氣了」、「專櫃真的很多這種狗眼看人低的人，還會挑客人，掏出錢包態度馬上180度大轉變」、「那個彩妝師自以為幽默直爽，其實就是眼光高」、「這樣當眾污辱人是怎樣」、「這主持人真的有問題」、「客訴爆他，等妳好消息，不知道他們的監視器是否有拍到」。（編輯：潘毅）