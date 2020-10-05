專櫃辦活動！女慘遭主持人「當眾羞辱」　過程讓全場氣炸

不少百貨專櫃都會舉辦小活動希望吸引買氣，不過卻有女網友指控，某專櫃彩妝師為了「製造效果」，竟當眾羞辱她，整個過程曝光後，立刻引發網友大罵「太不尊重人」。

▲有女客人指控，遭到百貨專櫃活動主持人羞辱。（圖／翻攝《爆怨公社》臉書）