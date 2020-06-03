【小資去叨位】夏日鏟肉計劃　在家就能做的「椅子運動」

炎炎夏日準備好穿上比基尼去海邊玩了嗎？「夏日鏟肉計畫」第三集椅子篇，小雨老師為大家示範運用「椅子」為輔助的健身動作，

想減肥就不要再頹廢下去了好嗎？一起跟著小雨老師在家做運動吧！

▲小雨老師示範「三頭肌」訓練。

▲小雨老師示範「單腿深蹲訓練」。

▲小雨老師示範「保加利亞分腿蹲」。

第一個動作要訓練「三頭肌」，先坐在椅子上，雙手抓在椅子邊緣，腳往前伸手撐高身體後，慢慢彎曲訓練手臂三頭肌。要注意肩膀不要聳肩，要用手臂、核心的力氣支撐。第二個動作是「單腿深蹲訓練」，單腿離開地面，雙手作平衡，屁股往上推大腿用力站起來；坐下時髖關節先往後推，找到椅子後慢慢坐下，屁股碰到椅子後，大腿再用力站起來重複動作。每隻腳連續做十下。第三個動作是「保加利亞分腿蹲」，身體往前站一些，後腳放置椅子上、腳背平貼。往前跳一點點後，往自己的正下方蹲下，站起時用大腿、屁股發力，重複動作。老師提醒：前腳膝蓋要避免往前推太多，也要控制膝蓋不要晃動哦。在家練習時，椅子可以當作輔助工具增強訓練強度，此次的健身菜單，每組動作做十下，總共做三組循環。另外，椅子靠著牆壁可以避免滑動使人拉傷，也比較安全哦！夏日鏟肉計畫共有五篇，敬請期待接下來的影片，有任何想看的內容也歡迎留言告訴我們！《小資去叨位》將在每個星期三晚間9點於NOWnews臉書、酷瞧YouTube上播出！記得訂閱、開啟小鈴鐺接收第一手消息哦！