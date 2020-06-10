【小資去叨位】美美「天鵝頸」怎麼練？鏟肉計畫頸部篇

▲現代人長時間使用電腦，容易脖子向前施力過度產生「烏龜頸」。

▲小雨老師示範胸鎖乳突肌放鬆。

▲小雨老師示範後頸肌肉放鬆動作。

▲小雨老師示範放鬆脖子動作。

▲小雨老師示範壓雙下巴動作。

▲小雨老師示範放鬆後背肌肉練習。

▲小雨老師示範改善胸口前旋動作。

炎炎夏日準備好穿上比基尼去海邊玩了嗎？「夏日鏟肉計畫」第四集頸部篇，小雨老師為大家介紹什麼是「天鵝頸」，現代人長時間使用電腦、手機，很容易使脖子向前施力而產生「烏龜頸」，本次的影片要為大家示範幾個動作，讓你輕輕鬆鬆練就美美的天鵝頸哦！小雨老師表示很多人會有聳肩的習慣，因此斜方肌就會變得特別硬，讓脖子的線條變緊繃不美觀。以下幾個放鬆的動作，能夠讓脖子挺直、不駝背，難度不高隨時隨地都可以做！第一個動作先放鬆頸邊肌肉，手扣住一邊耳朵如圖，右手扣左耳、左手叩右耳一次一邊，然後往下壓施加一點壓力，放鬆你的胸鎖乳突肌，暫停10秒舒緩。肩膀不要跟著提起，盡量讓脖子拉長。第二個動作是放鬆後頸肌肉，雙手扣住頭，手肘壓緊往下壓，每次停留10秒共重覆三次。第三個動作要放鬆脖子肌肉，雙手相扣，大拇指伸出來頂住下顎，並往正上方抬。要注意頭部不要後傾，會容易有脊椎摩擦。第四個動作是壓雙下巴，把雙下巴擠出來向後推，核心維持不動，來回做十次放鬆。第五個動作是放鬆肩膀後背肌肉，雙手包插在背後，也可以拿毛巾輔助，盡量讓胸口打開。第六個動作是改善胸口前旋，雙手在後側抓住，肩膀夾緊往後推，後側肩胛骨呈現夾緊的狀態，也可以往下伸展，改善肩膀前旋把肩膀打開。以上六個動作就是本次夏日鏟肉計畫頸部篇的整理，敬請期待接下來的影片，有任何想看的內容也歡迎留言告訴我們！《小資去叨位》將在每個星期三晚間9點於NOWnews臉書、酷瞧YouTube上播出！記得訂閱、開啟小鈴鐺接收第一手消息哦！