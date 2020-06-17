【小資去叨位】「馬甲線」怎麼練？超模養成計畫炫腹篇

▲小雨老師示範手肘撐。

▲小雨老師示範腰側訓練。

▲小雨老師示範手肘撐抬腳。

▲小雨老師示範手肘撐變化式。

▲小雨老師示範側腹練習。

▲小雨老師示範轉體訓練。

炎炎夏日準備好穿上比基尼去海邊玩了嗎？「夏日鏟肉計畫」第五集要來訓練馬甲線囉！本次的影片要為大家示範幾個動作，讓你輕輕鬆鬆練就傲人馬甲線！第一個動作平板手肘撐，手肘撐在墊子上，盡量呈90度，維持穩定訓練核心，屁股、肚子往內收，維持40秒到一分鐘時間。第二個動作是手肘撐變化式，先做一個手肘撐姿勢，屁股做左右旋轉，主要扭到腰側，腳尖微微倒即可。第三個動作是手肘撐抬腳，訓練後臀部的力氣，手肘撐住之後，單腳往上抬，不需要抬太高，每做一下吐一次氣。第四個動作要將屁股整個往上推，先做手肘撐動作，之後用肚子發力將屁股往上推抬高，與地面形成一個三角形。吐氣往上推，吸氣往下。第五個動作是側腹訓練，肩膀放在手肘正上方位置，上腳往前放、下腳往後一點，將身體往上推正，停住後，正上方往上、往下運動，不需要碰到地面。第六個動作是轉體訓練，延續上一個側腹的動作，撐住之後，單手往正上方舉，頭往手的方向看，然後往下旋轉身體，吐氣往上、吸氣往下。以上六個動作就是本次訓練馬甲線的動作，敬請期待接下來的影片，有任何想看的內容也歡迎留言告訴我們！《小資去叨位》在每個星期三晚間9點於NOWnews臉書、酷瞧YouTube上播出！記得訂閱、開啟小鈴鐺接收第一手消息哦！