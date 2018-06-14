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影／糗翻！台節目神抄襲　日製作人：比我想的還像10倍

國際中心／綜合報導2018/06/14 15:26
▲台灣談話性節目《來自星星的事》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）
▲台灣談話性節目《來自星星的事》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）

日本知名綜藝節目《水曜日 のダウンタウン 》製作人藤井健太郎發現，其製作的節目片頭動畫竟遭到台灣節目抄襲，在推特分享了台灣談話性節目《來自星星的事》節目片段，兩者對比之下，片頭動畫果然相似度極高。


▲日本知名綜藝節目《水曜日 のダウンタウン 》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）

藤井健太郎在推特發文寫下，「《水曜日 のダウンタウン 》的片頭出現在台灣的節目，有趣的是，它比我想像中還更像10倍」，影片中可見，台灣《來自星星的事》和日本《水曜日 のダウンタウン 》片頭動畫運鏡、效果果真相似度極高，讓網友看了也紛紛驚呆。


▲藤井健太郎在推特發文寫下，「《水曜日 のダウンタウン 》的片頭出現在台灣的節目，有趣的是，它比我想像中還更像10倍」。（圖／翻攝自推特）

據了解，《水曜日 のダウンタウン 》綜藝節目以 KUSO 、惡搞整人著稱，其充滿藝術感的片頭動畫深受觀眾喜愛。日本網友看了台灣《來自星星的事》節目片頭也不禁驚呼「這是水曜日？」「幾乎一模一樣」、「像得太誇張了吧？」


▲日本知名綜藝節目《水曜日 のダウンタウン 》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）


▲台灣談話性節目《來自星星的事》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）


▲日本知名綜藝節目《水曜日 のダウンタウン 》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）


▲台灣談話性節目《來自星星的事》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）


▲日本知名綜藝節目《水曜日 のダウンタウン 》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）


▲台灣談話性節目《來自星星的事》的片頭動畫。（圖／翻攝自 YouTube ）

關鍵字綜藝節目談話性節目抄襲製作人動畫水曜日のダウンタウン
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