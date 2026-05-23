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前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南相繼發出12日簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。然而馬英九基金會22日突釋出馬英九影片以及手稿，影片中馬英九拿水性毛筆寫字；前立委沈富雄表示，自己站在醫生的角度看馬英九寫字，非常地緊密，跟50、60歲的人差不多，「這個老人家沒有失智」。馬英九基金會突釋出馬英九影片以及手稿，影片中馬英九說「我看起來不像失智吧」，前國安會秘書長金溥聰問馬英九，是否要簽個名讓攝影拍一下，馬英九回「可以、可以」，並起身走到旁邊辦公桌上拿水性毛筆。對此，沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中認為，馬英九自己的大姐、自己的老婆把馬英九的病情工具化，就是要以他的病情，來證明他的判斷、處理都是有問題的，這個才是遺憾的地方，馬英九這麼精明的人，獨立把這個東西處理掉，應該是一點都不難，自己以前有基金會的時候，每個董事都聽他的話，如果不聽他的話，辭掉就好了，這不就那麼簡單嗎？沈富雄分析，他站在醫生的角度看，所謂失智，要看腦部裡頭哪一塊受到影響，所以失智的症狀，大家都不一樣，有些人字體會漸漸寬鬆，因為手指頭的動作不好，腦筋、眼睛不好，就沒有辦法把字寫得那麼緊密，「但你看馬英九的字非常地緊密，跟50、60歲的人差不多」，馬英九的造句、遣詞用字，都無懈可擊，這個老人家沒有失智。沈富雄感嘆，站在蕭旭岑這邊的人，尤其是以馬英九基金會董事李德維為首的3人小組，偏偏就認為「你不行了、你有病了」，都開始強調馬英九的病情，要大家因此對馬英九的判斷、決定，打一個大問號。