現在入手玉荷包荔枝正划算！本週荔枝批發價較 4 月高點大跌 54%，入手的消費者最關心的保存關鍵在於「剪下浸泡」，農糧署實測鹽水僅需泡 5 分鐘即可鎖水。但營養師高敏敏也發出「避坑警告」：荔枝絕不可空腹食用，且糖友單次應以 5 顆為限，以免省了荷包卻傷了血糖。
🟡 現在買省一半！玉荷包行情「大跳水」
根據「當季好蔬果」最新行情，玉荷包批發價已從 4 月底每公斤 300 元的高點，腰斬至本週平均 136.6 元（約每台斤 81.9 元）。相較全年度平均成交價 150 元／公斤，目前的行情已跌破均值，對於精打細算的消費者來說，現在正是產季中「性價比」相對較高的囤貨期。
🟡 荔枝保鮮方法：鹽水法vs 水浸法怎麼選？
針對荔枝「一日色變」的痛點，記者實測兩大主流保鮮法，避開失敗地雷：
如果買太多吃不完，除了冷藏，記者推薦另一種能保鮮一個月的「老司機吃法」：
雖然價格便宜、泡鹽水能去燥，但營養師高敏敏曾在臉書提醒，曾有長輩每天吃一串導致血糖飆高昏迷。她列出 3 個關鍵安全紅線：
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根據「當季好蔬果」最新行情，玉荷包批發價已從 4 月底每公斤 300 元的高點，腰斬至本週平均 136.6 元（約每台斤 81.9 元）。相較全年度平均成交價 150 元／公斤，目前的行情已跌破均值，對於精打細算的消費者來說，現在正是產季中「性價比」相對較高的囤貨期。
針對荔枝「一日色變」的痛點，記者實測兩大主流保鮮法，避開失敗地雷：
- 農糧署「鹽水法」：5 分鐘去燥防冒火。 記者實測，將荔枝剪下後浸泡鹽水 「5 分鐘內」 最剛好，完全吃不出鹹味，且能中和荔枝熱性，這就是吃完不怕「冒火（上火）」的祕訣。
- 家事達人陳映如「水浸法」：冰一週仍鮮紅。 陳映如分享，將荔枝連梗剪下後放入保鮮盒，注水「完全淹沒」果實後冷藏。記者實測發現，這招對抗果皮發褐效果極佳，但「中間必須換水」是避坑細節，否則水質變異會影響果肉風味。
- 避雷警示： 兩者皆強調「要用剪的、留 0.5 公分梗」。若硬拔導致果蒂破損，不管是泡鹽水還是清水，都會導致果肉發酸、變質。
如果買太多吃不完，除了冷藏，記者推薦另一種能保鮮一個月的「老司機吃法」：
- 實測步驟： 將荔枝先去殼、去籽，裝入密封袋或保鮮盒直接送冷凍。
- 口感評測： 記者發現，冷凍後的果肉在稍微退冰時食用，會呈現類似冰沙的綿密質感，且吃起來感覺比常溫更甜、更濃郁。這類「天然冰沙」拿來打成果昔或加入氣泡水，更是夏季消暑絕配。
雖然價格便宜、泡鹽水能去燥，但營養師高敏敏曾在臉書提醒，曾有長輩每天吃一串導致血糖飆高昏迷。她列出 3 個關鍵安全紅線：
- 不要空腹吃： 荔枝屬高 GI 水果，空腹吃會刺激胰島素過度分泌，讓血糖大幅下降導致沒力、冒冷汗。
- 不要一次吃過量： 糖尿病、高血脂或控醣者，建議一次 5-6 顆為限，一天吃 1-2 次就好。
- 不要吃未熟果： 沒熟的荔枝容易影響醣值新生、造成血糖異常波動。