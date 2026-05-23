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馬英九基金會風暴未歇，馬英九基金會昨（22）日公布7個影片，馬英九以「我聽了覺得可笑」駁斥失智，打臉自己老婆周美青、大姐馬以南，並寫下親筆信簽名，更稱昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。對此，綠委林俊憲今（23）日直言，「害馬英九陷入今天這種窘境的，終究還是他自己」，只能怪他自己卸任後不安份，濫用頭銜影響台灣的未來，咎由自取罷了。林俊憲今日在臉書發文感嘆，「說實話，我看完馬英九和金溥聰發布的影片後，非常訝異，因為這太不像他的行事作風。我之前說過，要看懂馬英九這個人，什麼金錢、權力都不是重點。那最重要的是什麼？是面子。在鏡頭前公開講自己基金會的醜聞、讓金溥聰指揮一舉一動，這種影片以前是絕對不可能看到的，因為太丟人。」林俊憲表示，「我們無從得知馬英九身邊這群人的恩怨細節，但有一點是確定的，那就是此事跟幾個月前蕭旭岑他們被開除的事件有關，當時我也分析過，金溥聰、蕭旭岑兩個人，背後分別代表不同的勢力，在爭奪對馬英九這個『品牌』的主導權。」林俊憲解釋，「為何我用『品牌』這個詞？因為這就是馬英九卸任後做的事，利用前總統身分，擅自代表台灣跑去中國、發表國際投書，向國際社會傳達錯誤訊息。沒有前總統的頭銜，現在的馬英九什麼都不是，但這個頭銜是全台灣人民所賦予，也是中共眼中最大的利用價值，卻被他個人濫用。」林俊憲直言，「所以，接下來怎麼看馬英九事件？很簡單，我教大家，馬英九跟他身邊的人都不重要，只看中共和他們的協力者如何試圖引導這件事的輿論，就能逐漸看出真相了。一生最愛面子的馬英九，晚年卻落得這副醜態，只能怪他自己卸任後不安份，濫用頭銜影響台灣的未來，咎由自取罷了。」