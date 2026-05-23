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比賽地點： 馬刺主場（AT&T Center）





馬刺主場（AT&T Center） 開賽時間： 5月23日（六）上午08：30





聖安東尼奧馬刺：身材對位降維打擊，護球細節成勝負一線間 馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在身材規格上的「降維打擊」確實令雷霆吃盡苦頭。198公分的卡斯特與鋒線群在對位上擁有絕對高度，文班亞馬在防守端的橫移與制空權也成功讓雷霆的禁區高低位配合大打折扣。然而，馬刺在哈珀可能缺陣、福克斯狀態不明的情況下，外圍的持球點將面臨極大壓力。回到主場後，馬刺必須活化傳球路線、增加掩護質量，只要能將全隊失誤控制在合理範圍內，馬刺將有機會利用身材天賦再次擊潰雷霆。





馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在身材規格上的「降維打擊」確實令雷霆吃盡苦頭。198公分的卡斯特與鋒線群在對位上擁有絕對高度，文班亞馬在防守端的橫移與制空權也成功讓雷霆的禁區高低位配合大打折扣。然而，馬刺在哈珀可能缺陣、福克斯狀態不明的情況下，外圍的持球點將面臨極大壓力。回到主場後，馬刺必須活化傳球路線、增加掩護質量，只要能將全隊失誤控制在合理範圍內，馬刺將有機會利用身材天賦再次擊潰雷霆。 奧克拉荷馬雷霆：MVP恐將陷入孤軍奮戰，團隊外線火力成關鍵 雷霆隊目前的優勢在於SGA撕裂防線的絕對破壞力，無論是中距離急停還是失衡後的拋投，依然是全聯盟最難防守的核武。但在二當家傑倫·威廉斯極可能缺陣的情況下，SGA將面臨馬刺更為瘋狂的針對性包夾。雷霆在G3的贏球關鍵，在於卡魯索（Alex Caruso）與華萊士（Cason Wallace）等射手群能否在客場投進空檔三分，提供實質的外線火力支援，否則單靠SGA一人單打獨鬥，將很難在聖城偷走勝利。





聖安東尼奧馬刺：卡斯特（Stephon Castle） 馬刺的年輕主控「城堡哥」卡斯特，在西決前兩戰徹底體驗了什麼叫「天使與惡魔並存」。雖然他在G2先發出戰砍下25分、5籃板與8助攻，利用強壯身材屢屢撕裂雷霆禁區，展現超級新星的豪氣；但與此同時，他在前兩場比賽合計狂送出20次失誤，慘烈寫下NBA歷史上季後賽「連續兩場區間內失誤最多」的悲情紀錄。在哈珀、福克斯因傷出賽成疑的節骨眼上，卡斯特在G3必須扛起更多組織重任，面對雷霆的壓迫防守，卡斯特在主場必須修正傳球的細節並穩住進攻節奏，他的護球表現將直接決定馬刺的進攻命脈。





馬刺的年輕主控「城堡哥」卡斯特，在西決前兩戰徹底體驗了什麼叫「天使與惡魔並存」。雖然他在G2先發出戰砍下25分、5籃板與8助攻，利用強壯身材屢屢撕裂雷霆禁區，展現超級新星的豪氣；但與此同時，他在前兩場比賽合計狂送出20次失誤，慘烈寫下NBA歷史上季後賽「連續兩場區間內失誤最多」的悲情紀錄。在哈珀、福克斯因傷出賽成疑的節骨眼上，卡斯特在G3必須扛起更多組織重任，面對雷霆的壓迫防守，卡斯特在主場必須修正傳球的細節並穩住進攻節奏，他的護球表現將直接決定馬刺的進攻命脈。 奧克拉荷馬雷霆：霍姆葛倫（Chet Holmgren） 雷霆隊的七呎長人霍姆葛倫，在分區決賽前兩戰面臨了職業生涯最嚴峻的信心危機。面對一生宿敵文班亞馬，霍姆葛倫在前兩場無論是數據還是攻防影響力，都始終被斑馬狠狠比了下去。更令人尷尬的是，在G2雷霆驚險贏球扳平系列賽比分的關鍵第四節，霍姆葛倫因為無法在對位中限制文班亞馬的內線肆虐，直接遭到總教練「棄用」冰在板凳上。如今在傑倫·威廉斯腿筋傷勢復發、球隊進攻火力大受影響的絕境下，霍姆葛倫在G3必須迎來反彈，在攻防兩端重拾自信、拿出外線高射砲與護框本領，站出來成為SGA身邊最可靠的第二得點。





傷兵名單大洗牌的陣容應變： 馬刺哈珀與雷霆威廉斯上一場雙雙倒下，本場比賽出賽成疑，兩隊教練團誰能更快調整輪替陣容、活化板凳深度？



城堡哥的「失誤救贖戰」： 兩戰狂送20次嚴重失誤的卡斯特，在後場戰力吃緊的情況下，回到主場後能否在窒息壓迫下完成蛻變，減少非受迫性失誤？



霍姆葛倫的證明之戰： 在上一戰關鍵時刻慘遭棄用、且始終被文班亞馬壓制的霍姆葛倫，在球隊缺乏二當家火力時，能否在聖城迎來大爆發？



SGA的倒地買犯能否在客場奏效： 前兩戰47次出手倒地13次、倒地率接近三成的新科MVP，在沒有奧克拉荷馬主場哨優勢的AT&T Center，能否維持同樣的罰球線上破壞力？





聖安東尼奧馬刺： Dylan Harper（內側收肌拉傷，出賽成疑）、De'Aaron Fox（腳踝痠痛，出賽成疑）。





Dylan Harper（內側收肌拉傷，出賽成疑）、De'Aaron Fox（腳踝痠痛，出賽成疑）。 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（左大腿腿筋傷勢復發，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G3)

NBA 2025-26季後賽西區決賽第三戰移師聖城！台灣時間5月23日，分區第2種子聖安東尼奧馬刺將回到主場AT&T Center，迎戰西區龍頭衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。雙方在前兩戰打得火花四濺，G1馬刺在客場展現恐怖韌性，血戰至延長賽上演驚天大逆轉搶下開門紅；G2雷霆則在主場重整旗鼓，強勢扳回一城，目前系列賽戰成1：1平手。這場「新世代霸主爭奪戰」來到關鍵第三戰，不僅哨音尺度引發全美熱議，賽前雙方再度拉響的「傷兵警報」，更為這場天王山之戰增添了巨大的變數。✳️馬刺隊在西決前兩戰展現了無與倫比的天賦與身材優勢，雖然G1成功在延長賽完成不可思議的逆轉，但G2他們卻沒能抵擋住雷霆的反撲，最終以113：122鎩羽而歸。這支年輕球隊在前兩場付出了慘痛的「學費」，兩戰累計出現高達42次團隊失誤，後場核心頻頻遭到雷霆防線窒息式壓迫。更糟糕的是，兩大主力受到傷病困擾，黑衫軍回到主場後必須更加依賴文班亞馬（Victor Wembanyama）的宰制力，並期盼卡斯特（Stephon Castle）能穩住護球細節，全力守護主場。衛冕軍雷霆隊在經歷了G1延長賽慘遭逆轉的苦澀痛擊後，迅速在G2找回龍頭本色。儘管新科MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）兩戰合砍54分展現無解單打，且頻頻製造馬刺犯規麻煩，但球隊如今卻迎來致命打擊。缺少了威廉斯在側翼的攻防轉換與組織，雷霆必須考驗米契爾（Ajay Mitchell）等綠葉球員的火力輸出。此外，防守大閘哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）在內線的激烈肉搏動作已引來全美媒體強烈譴責，G3作客馬刺魔鬼主場，雷霆將面臨嚴酷的考驗。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：