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4月大女嬰奇蹟生還 生命徵象穩定

台中市梧棲區發生令人鼻酸的家庭悲劇！一對年僅21歲的年輕夫妻陳屍在租屋處房內，兩人年僅4個多月大的女嬰，竟獨自在另一房間內撐過數日，甚至疑似從床上翻落地面，直到警方與社工破門才驚險獲救，消息曝光後震驚地方，也引發外界對高風險家庭照護問題的關注。清水警分局21日晚間7點多接獲家扶中心社工通報，表示有高風險家庭個案連續多日失聯，希望警方協助探訪。據了解，夫妻原本約好要帶4個月大的女兒施打疫苗，卻未依約現身，社工自18日起便聯繫不上人，加上調閱社區進出紀錄後，發現一家人連續3天沒出入，驚覺情況不對，趕緊報警處理。警方會同消防人員、里長及社工前往梧棲區八德路租屋處查看，但屋內始終無人應門，一行人破門進入屋內，赫然發現年輕夫妻倒臥床上，已傳出屍臭，明顯死亡多時。警方初步勘驗，兩名死者身上均無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡、燒炭情形或外力侵入跡象，初步研判無他殺嫌疑，後續報請台中地檢署檢察官相驗，並預計於5月28日進行司法解剖。更令人揪心的是，警方在另一個房間發現年僅4個多月大的女嬰。女嬰當時疑似從床上翻落至床下，因多日無人照料，身體相當虛弱，警消立即將她送往梧棲童綜合醫院救治，經檢查後生命徵象穩定，目前由台中市社會局介入緊急安置。社會局表示，後續將評估親屬照顧意願及能力，確保女嬰獲得妥善照護。該家庭原就是家扶中心長期列管的高風險家庭，如今發生雙親身亡、女嬰獨自求生的悲劇，讓外界相當不捨。警方表示，夫妻生前是否曾出現異狀、面臨經濟或生活壓力等情況，仍待進一步調查釐清。