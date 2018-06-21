國中女偷抽菸！少年謊稱環保局開罰　騙用初夜換免罰錢

根據起訴書指出，詹姓少年前年 8 月 7 日深夜 11 時路過新北三重一處公園時，看到一名 12 歲國中少女從廁所中走出來，身上滿是菸味。詹姓少年見狀後立刻上前當著少女 2 名友人的面向她謊稱自己是「環保局實習生」，要求少女跟他回去填資料開單。

新北市一名 17 歲詹姓少年，前年 8 月深夜在三重一處公園閒晃，遇見了一名 12 歲國中少女從廁所中走出，身上還伴隨著菸味。詹姓少年竟大膽假冒自己是環保局實習生，並威脅少女和他做愛，不然就要對她開罰，少女擔心受罰只好答應。新北地檢署 20 日依加重強制性交罪將詹姓少年起訴。

少女嚇得不知所措只好跟著詹姓少年離開，詹姓少年見少女上鉤，便將她帶到附近的宮廟威脅「跟我做愛才能當作沒有這件事」。少女擔心吸菸的事被家人發現，只好答應。詹姓少年先是對少女口交，再將她載往親戚的工廠性侵。

事後少女覺得受侮辱，向父母坦承此事並報警處理。詹姓少年到案後否認曾自稱是環保局實習生與性侵，辯稱和少女性交是「你情我願」，還說因為少女覺得在宮廟不適合，兩人才轉往工廠。

但當天和少女同行的林姓兄妹則作證，指出少女有說過要跟著環保局實習生去填資料，加上公園監視器曾拍到詹姓少年騎機車載著少女離開，檢方最後不採信詹姓少年說詞，依加重強制性交罪將詹姓少年起訴。

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