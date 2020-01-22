奔跑吧阿喵！橘貓踩飛輪減重　只跑3秒直接躺下：太累惹

「十隻橘貓九隻胖，還有一隻在路上」大家都開玩笑說橘貓天生自帶肥胖基因，雖然小時候看起來嬰兒肥很萌很可愛，但是長大後逐漸走鐘的模樣讓許多飼主不禁疑惑：「這真的是我的貓咪嗎？」，而韓國就有一位推主為了讓貓咪減重，特地買了一組貓用飛輪，只是主子似乎沒有非常勤勞地使用……

這隻名叫「宇宙Universe」的橘色公貓目前4歲半，由於牠吃飽睡睡飽吃，不喜歡活動造成身材逐漸毋湯，擔心牠一直往橫向發展變成名符其實的「多肉動物」，於是推主砸錢買了一組貓咪飛輪，想讓主子能夠多多自己使用，雖然宇宙願意賞臉上去踩了飛輪，不過跑沒幾下，可能突然發現「心有餘而力不足」，僅僅三秒後就宣告放棄，直接躺在一旁的地上休息！

先來看看宇宙踩飛輪的影片～

열성적으로 캣휠은 타지만 너무 빨리 지치는 타입 pic.twitter.com/K8c3yBgAwQ — 코숏 치즈 우주🧀 (다이어트中) (@universe_mei) 2019年12月27日

許多網友看了影片後直接笑翻表示：「這根本就是我的人生寫照」、「橘貓就是一隻披著貓皮的小豬啊！」、「大橘為重XD」、「有人跟我一樣一直鬼打牆重播影片嗎？」、「跑到懷疑貓生」、「貓咪：吃罐罐比較適合我」、「這個場景似曾相似」、「我完全可以體會牠的感受」、「直接躺成一攤肉了」、「倉鼠表示：跑滾輪這件事還是交給我來吧（拍肩）」看來減肥不僅對橘貓來說是一項嚴峻的考驗，也意外勾出許多網友的心聲，不過還是希望橘貓能好好使用飛輪減肥，才不枉費奴才的一番心思啊（笑～）！（編輯：陳珮瑜）