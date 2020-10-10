吃小火鍋必加點啥？老饕猛推「一神物」：湯頭好喝到升天

隨著天氣漸漸轉涼，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。近日，有網友在PTT女孩版提到有關小火鍋的配料，不禁疑惑大家吃小火鍋時，有哪樣配料絕對少不了？貼文立刻引發熱議，釣出饕客分享加入「一神物」，湯頭直接大升級。 原PO提到，晚餐吃小火鍋時，想要加點時蔬的菜盤，店家卻說沒有時蔬了，勉為其難改加點菇類，認為這樣子比較能夠營養均衡，平時還會加點雞蛋，因為當天午餐吃很多蛋，晚餐就沒再加點。最後好奇詢問廣大鄉民「去吃小火鍋，除了自助吧飲料、醬料、冰淇淋，會想要額外加點什麼配料嗎？」▲吃小火鍋必加何種配料？貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「蛋腸，蛋腸難遇到，如果看到必吃」、「蝦子啊」、「豆皮必備」、「嫩嫩的滷鴨血」、「烏龍麵、蟹肉棒每次必加點，吃鍋不想配白飯」、「最討厭火鍋料，我都加鴨血高麗菜」；也有網友表示「不加點，很飽耶」；「不會加點，我吃不完」。對此，有內行網友分享，吃火鍋必加「一味」，湯頭會立刻升級「蛤蜊，湯會變超好喝的」、「蛤蜊或是蚵仔」、「必加蛤蜊！湯會超鮮，好喝到升天啊」。（編輯：賴詠璿）