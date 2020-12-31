以小窺大／毫芒技藝40載　陳逢顯最擔心後繼無人

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陳逢顯認為，中國大陸的學習能力非常強也善於模仿，但很可惜的是，可能是受到文革的影響，那一代的人欠缺文化底蘊，可能只專精某一樣；而他因沒有經濟壓力，40年來全心全力投入鑽研，一步一腳印，慢工出細活只完成200樣的作品。
陳逢顯說，毫芒藝術有「5藝」－微雕、微刻、微書、微畫和微塑，要精通這5項並不容易，他一輩子追求的最大目標，就是要融會貫通「5藝」；強調藝術創作，一定要有美學的底蘊，馬步也要穩，所謂的馬步就是素描和書法，也是一切的根本，他在台灣長大，受到中華文化的洗禮與薰陶，這也是他的優勢。
很重視薪傳教育的陳逢顯指出，他在中央印製廠的時候，利用午休時間成立雕刻社、書法社和素描社等，但親自授課；20多年來很多人可以獨當一面，有7、80人投入，其中2、30人都學有專精，但因為公務員比較內斂，所以不為外人所知。
陳逢顯也感慨，為了推廣毫芒雕刻技藝，成立自己的博物館後，假日開放教學傳承，但很多人還是卡在經濟問題，日後如果沒有經濟來源或穩定收入，「等於害了人家，因為藝術也不能當飯吃」；陳逢顯希望政府能夠有配套措施，鼓勵文創產業發展，讓有心的年輕人勇於投入，習得一技之長。
陳逢顯覺得最可惜的是，有一位小朋友從國小4年級開始學習，底子非常紮實，已經能夠做出自己的作品，但上國中之後沉迷打電動，覺得學這項技藝很辛苦，不願意待在博物館繼續學習；此舉讓他感到很扼腕，不僅是學生和他的損失，也是社會的損失。
陳逢顯認為，只要有媒體報導，就可發揮薪傳的力量、散布希望種子，讓民眾有機會親近、了解這項技藝；最引以為傲的是，30多年前推出的米雕展，後來開枝散葉，不僅在台灣，大陸更是遍地開花，尤其在米粒上面寫幾個字，成本只有30元，搖身一變做成項鍊，就可以賣300元，轉化的商機相當驚人。
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