以小窺大／唐詩300首只有0.85公分　陳逢顯好幾次想放棄

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談到微小書的起源，陳逢顯說，這是因為古代的科舉制度，有些考生想要作弊，也成為微小書起源；3000多年前的先人，先是在烏龜殼刻上象形字和圖騰，逐漸出現微小字，後來刻在竹簡上面，字體由大至小，包括手帕、衣服等都曾經出現微小字的小抄。
此外，由於微小字歷史悠久延綿3000多年，所以他足足花了2年時間，過程當中好幾度要放棄，甚至還因此捨棄剛考上的政大研究所；所幸在永不放棄的堅持與毅力下，才完成了人生當中第一本長寬約0.85公分、35頁的微小書–唐詩300首。
陳逢顯指出，由於對微小書相當有興趣，因此花了10年時間，一共完成7套世界各國微小書，包括大陸的唐詩300首、台灣的台灣詩情、日本的桃太郎、美國的白雪公主、法國的小王子、瑞士的小北極熊，及德國的青蛙王子等，每一本微小書的問世，都引起全世界的矚目。
陳逢顯在中央印製廠退休前也成立「陳逢顯毫芒雕刻館」展示其創作的作品外，並舉辦研習推廣毫芒雕刻的工藝；適逢時任台北縣長的蘇貞昌當時推動一地方一特色的計畫，「陳逢顯毫芒雕刻館」被列為新店的地方博物館之一，由政府幫忙做招牌，並列為觀光導覽地圖和畫冊當中，給他很大的鼓勵。
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