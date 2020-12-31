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以小窺大／唐詩300首只有0.85公分　陳逢顯好幾次想放棄

記者康子仁、陳志仁/新北報導

2020-12-31 08:55:00｜2020-12-31 09:19:57

陳逢顯微小書
▲陳逢顯印象當中難度最高的，就是第一本微小書唐詩3百首，花了2年時間才完成。(圖/記者康子仁攝)
投入毫芒雕刻40載，秉持慢工出細活的精神，陳逢顯回想創作的過程，最艱難的作品就是第一本微小書，把唐詩300首寫在35張的紙上，重點是長寬只有0.85公分；過程中幾度要放棄創作，甚至為此捨棄剛考上的政大研究所，在堅持與毅力下，耗時2年終於完成。
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陳逢顯認為，印象當中難度最高的作品，就是第一本的微小書–唐詩300首，因為剛開始包括用什麼紙張、油墨、筆、放大鏡等，一個一個難題要解決，往往寫了2頁，要膠裝的時候，墨水滲到裡面打不開，差一點要放棄掉；經過2年的努力，終於完成長寬約0.85公分、35頁的唐詩300首。
談到微小書的起源，陳逢顯說，這是因為古代的科舉制度，有些考生想要作弊，也成為微小書起源；3000多年前的先人，先是在烏龜殼刻上象形字和圖騰，逐漸出現微小字，後來刻在竹簡上面，字體由大至小，包括手帕、衣服等都曾經出現微小字的小抄。

▲陳逢顯把唐詩300首寫在35張的紙上，重點是只有0.85公分。(圖/記者陳志仁攝)
▲陳逢顯把唐詩300首寫在35張的紙上，重點是只有0.85公分。(圖/記者陳志仁攝)
此外，由於微小字歷史悠久延綿3000多年，所以他足足花了2年時間，過程當中好幾度要放棄，甚至還因此捨棄剛考上的政大研究所；所幸在永不放棄的堅持與毅力下，才完成了人生當中第一本長寬約0.85公分、35頁的微小書–唐詩300首。

陳逢顯指出，由於對微小書相當有興趣，因此花了10年時間，一共完成7套世界各國微小書，包括大陸的唐詩300首、台灣的台灣詩情、日本的桃太郎、美國的白雪公主、法國的小王子、瑞士的小北極熊，及德國的青蛙王子等，每一本微小書的問世，都引起全世界的矚目。

▲陳逢顯的微小書作品之一日本名著桃太郎。（圖／記者陳志仁攝）
▲陳逢顯的微小書作品之一日本名著桃太郎。（圖／記者陳志仁攝）
陳逢顯在中央印製廠退休前也成立「陳逢顯毫芒雕刻館」展示其創作的作品外，並舉辦研習推廣毫芒雕刻的工藝；適逢時任台北縣長的蘇貞昌當時推動一地方一特色的計畫，「陳逢顯毫芒雕刻館」被列為新店的地方博物館之一，由政府幫忙做招牌，並列為觀光導覽地圖和畫冊當中，給他很大的鼓勵。
 

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