以小窺大／連頭髮也能雕刻　陳逢顯一年創作4項作品

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陳逢顯藝術創作的素材，包括竹子、木頭、石頭、紙張、緞帶、針線、蛋膜和米粒等，甚至是頭髮，其中以頭髮最難，細到0.06公分，稍微不小心就會弄斷；投入大筆時間鑽研毫芒藝術的陳逢顯，甚至可在翡翠手鐲上面，雕了0.5毫米的小茶壺，引起外界相當大的震撼。
陳逢顯還有一項興趣，就是融合時事，把最熱門、知名人物雕刻在米粒上，例如美國民主黨總統候選人的拜登與共和黨川普，就成了他在米粒上雕刻的人物；另外，蔡英文總統和抗疫指揮官陳時中，及大陸國家主席習近平等人，也成了他的米粒作品，甚至還刻上蔡英文的名言「謙卑、謙卑、再謙卑」。
陳逢顯回憶，2010年郝龍斌擔任市長時舉行台北國際花卉博覽會，當時在台灣館裡面專門展覽他的作品，「對我來說是一項很大的肯定」；宜蘭舉行的第一屆綠色博覽會，也以放大鏡裡頭的奇異世界，專門展出他的作品，讓更多人知道台灣有人在鑽研這項技藝。
陳逢顯說，「用心投入做到極致」，這是他的座右銘，也是一輩子努力的方向，到他的博物館可以看到一生的心血，包括美聯社、法新社和路透社等國際知名的媒體，都曾經報導過；藉由這些媒體的報導，也讓全世界看到台灣有這麼一個孜孜屹屹、努力不懈的藝術家。
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