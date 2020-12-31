以小窺大／俄羅斯同行來踢館　陳逢顯讓對手啞口無言

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1956年出生的陳逢顯喜歡藝術，25歲退伍後考上中央印製廠的美術設計人員，看到設計的東西都是細微、小的字、小的畫，小到極限，讓他非常感動，竟然可以畫這麼小的東西；當他熟悉這個環境後，轉念一想，何不利用晚上，將他的美學、想法與精緻的工具結合，做一些自己喜歡的作品。
陳逢顯在中央印製廠整整蟄伏了10年，每天下班吃完飯後，晚上的8點到12點，就在自己家中2樓鑽研精微藝術的起源和歷史典故，持續收集完整的資料，比如說故宮多寶格的橄欖子，古人是如何雕刻？且以前是沒有放大鏡，用肉眼竟然可雕得這麼好。
40年來嚐盡很多酸甜苦辣，雕刻微小書系列10年，世界各國重要媒體都曾經採訪過，像英國路透社曾經報導過他的作品「小王子」，在0.1公分的紙張上，不但有文字，甚至還畫上全彩插畫；俄羅斯微小書權威的收藏家兼製作家科斯楚克，看到這篇報導感到相當詫異。
2007年台北國際書展剛好邀請科斯楚克來台參展，科斯楚克帶了130多本的微小書，及全世界最小微小書的金氏世界紀錄證書，在國際記者會上指名想要見見陳逢顯；陳逢顯透過記者得知科斯楚克帶來一本0.08公分見方的超級微小書，內容書寫俄文的字母後，便約定3天後在他家見面。
為了這次的高手過招，接連2天不眠不休，趕出一本同樣是俄文字母的微小書，對方是0.08公分，他的大小是0.05公分；科斯楚克3天後在行政院新聞局的翻譯人員陪同下拜會，陳逢顯將0.05公分的俄文字母微小書放在台子，供科斯楚克和在場記者看。
科斯楚克端詳許久後，露出不可思議的表情，不敢相信竟然還有另一本俄文字母的微小書，甚至比他的還小了許多；陳逢顯告訴對方，為了這次見面，他花2天2夜趕工出來，科斯楚克相當有風度當場認輸，在記者面前公開的說，「世界最小微小書在台灣」。
陳逢顯強調，他不會刻意去追求金氏世界的紀錄，但他可以在微小的米粒上雕刻人物，甚至還可以寫上中英文；此外，目前他的200多件毫芒雕作品當中，有1、20件的作品，都超越金氏世界紀錄。
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