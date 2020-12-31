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以小窺大／鈔票模板誘惑大　陳逢顯：沒想過賺非分之財

記者康子仁/新北報導

2020-12-31 08:52:00

100元紅色紙鈔
▲陳逢顯回憶，當初做了100元紅色紙鈔的改良版。（圖／記者陳志仁攝）
毫芒雕刻大師陳逢顯具有中央印製廠鈔票製版的經驗，這樣敏感的職業，一般人很難把持得住，也成為朋友開玩笑的話題；陳逢顯強調，這是品行問題，他只是單純的想把份內工作做好，拿這個職業賺取非分之財，「想都沒想過！」
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陳逢顯在中央印製廠待了30多年，經手的鈔票板模，可印出白花花的紙鈔，絲毫不費工夫，也成了犯罪集團最想染指的一塊；影帝周潤發和郭富城等人主演的電影「畫家」，就描述製造鈔票板模的困難度，但一般人沒有的經歷，卻是陳逢顯的日常。
▲努力了40年，陳逢顯的博物館有200件作品。(圖/記者康子仁攝)
▲努力了40年，陳逢顯的博物館有200件作品。(圖/記者康子仁攝)
 

陳逢顯說，中央印製廠彩師徒制，機器是從上海印刷廠一起過來，錄取後，由13、14歲就進去當學徒的老師傅口述教導，他也看著老師傅怎麼做、工具如何磨；每天住在一起，無形當中學到前輩的技巧，也由於錄取的都是菁英，又有美學的底蘊，很容易青出於藍，獨當一面進入這個領域。

被問到來有沒有徒弟？陳逢顯表示有教會1批3、4個，都可以獨當一面；在中央印製廠工作，由於累了就休息，光線也很充足，又沒有太大的壓力，工作環境很舒適，所以到現在還沒有近視，也沒有傷害到眼力。

中央印製廠工作多年，有沒有人誘惑犯罪？面對這個敏感話題，陳逢顯笑著說，這是品行問題，如果敢做這個事，曝光後就會身敗名裂；實際上鈔票的模版是很多部門共同合作，不同的人做花邊、字、人像，做好後再組合起來做一個版，並非單人能夠獨立完成。

陳逢顯指出，為防止弊端，中央印製廠有許多做法，比如說所有人出入大門都受到監控，印製鈔票的紙張是國外進口，凹版專用的油墨特別濃稠，經過加熱後摸起來就是立體的，而非平面的；中央印製廠的強項是凹版，凹版印刷的機器必須管制，外面的偽鈔都是彩色影印，紙張摸起來跟真鈔就是不一樣。

如何識別真假鈔？陳逢顯如數家珍地解釋，真、偽鈔手摸的觸感就不一樣，真鈔會有比較厚實的感覺，其次紙張有浮水印、螢光絲和金屬條、盲人點，還可摸裡面的紋路；另油墨是凸出來的，凹版印刷才會有，甚至可用放大鏡看裡面的微小字防偽，鈔票底下有一排毫米大小的「中華民國」微小字。

▲除了毫芒雕刻，陳逢顯也寫了一手好字。(圖/記者康子仁攝)
▲除了毫芒雕刻，陳逢顯也寫了一手好字。(圖/記者康子仁攝)
陳逢顯回憶，剛進中央印製廠時，還有50元紫色的紙鈔，因鈔版本比較多，錢幣的比較少，所以就生產50元硬幣； 1000元紙鈔從以前平的，加上防偽線、螢光絲和浮水印，從紙張、凹版印製和防偽線、微小字，盲人點，雷射製版逐漸在防偽的技術上不斷研究提升，以符合時代的潮流。
 

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