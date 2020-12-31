以小窺大／鈔票模板誘惑大　陳逢顯：沒想過賺非分之財

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陳逢顯說，中央印製廠彩師徒制，機器是從上海印刷廠一起過來，錄取後，由13、14歲就進去當學徒的老師傅口述教導，他也看著老師傅怎麼做、工具如何磨；每天住在一起，無形當中學到前輩的技巧，也由於錄取的都是菁英，又有美學的底蘊，很容易青出於藍，獨當一面進入這個領域。
被問到來有沒有徒弟？陳逢顯表示有教會1批3、4個，都可以獨當一面；在中央印製廠工作，由於累了就休息，光線也很充足，又沒有太大的壓力，工作環境很舒適，所以到現在還沒有近視，也沒有傷害到眼力。
中央印製廠工作多年，有沒有人誘惑犯罪？面對這個敏感話題，陳逢顯笑著說，這是品行問題，如果敢做這個事，曝光後就會身敗名裂；實際上鈔票的模版是很多部門共同合作，不同的人做花邊、字、人像，做好後再組合起來做一個版，並非單人能夠獨立完成。
陳逢顯指出，為防止弊端，中央印製廠有許多做法，比如說所有人出入大門都受到監控，印製鈔票的紙張是國外進口，凹版專用的油墨特別濃稠，經過加熱後摸起來就是立體的，而非平面的；中央印製廠的強項是凹版，凹版印刷的機器必須管制，外面的偽鈔都是彩色影印，紙張摸起來跟真鈔就是不一樣。
如何識別真假鈔？陳逢顯如數家珍地解釋，真、偽鈔手摸的觸感就不一樣，真鈔會有比較厚實的感覺，其次紙張有浮水印、螢光絲和金屬條、盲人點，還可摸裡面的紋路；另油墨是凸出來的，凹版印刷才會有，甚至可用放大鏡看裡面的微小字防偽，鈔票底下有一排毫米大小的「中華民國」微小字。
陳逢顯回憶，剛進中央印製廠時，還有50元紫色的紙鈔，因鈔版本比較多，錢幣的比較少，所以就生產50元硬幣； 1000元紙鈔從以前平的，加上防偽線、螢光絲和浮水印，從紙張、凹版印製和防偽線、微小字，盲人點，雷射製版逐漸在防偽的技術上不斷研究提升，以符合時代的潮流。
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