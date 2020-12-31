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以小窺大／陳逢顯：鈔票製版經驗　毫芒雕刻如魚得水

記者康子仁、陳志仁/新北報導

2020-12-31 08:51:00｜2020-12-31 09:23:12

陳逢顯
▲陳逢顯說，30多年來的鈔票製版經驗，讓他走進毫芒雕刻領域如魚得水。(圖/記者康子仁攝)
談到毫芒雕刻，許多人第一時間都會浮現「陳逢顯」3個字，從事這一行40年來，一共只有200件作品；許多人不知道的是，年少時喜愛素描的陳逢顯，退伍後靠著這項專長，進入專門印製鈔票的中央印製廠，30多年來的鈔票製版經驗，讓他在毫芒雕刻的領域如魚得水。
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陳逢顯一談到印製鈔票的模版，眼睛為之一亮，這份工作他再也熟悉不過，不僅是他的專長，也是後來從事毫芒雕刻的基礎；陳逢顯解釋，鈔票模板當中的圖案、人像和文字都是點和線構成，非常非常細膩，要透過放大鏡，用很細的針和工具雕琢和修飾，平常一個模板從無到有，耗時半年到1年時間。
▲陳逢顯說，鈔票模板當中的圖案、人像和文字都是點和線構成的，非常非常細膩，要透過放大鏡，用很細的針和工具雕琢和修飾。(圖/記者康子仁攝)
▲陳逢顯說，鈔票模板當中的圖案、人像和文字都是點和線構成的，非常非常細膩，要透過放大鏡，用很細的針和工具雕琢和修飾。(圖/記者康子仁攝)
陳逢顯說，每個階段的鈔票模版都不一樣，按照先後順序，先做原始版，然後是母親版，最後是小孩版，就可源源不絕；所謂小孩版就是類似量產的印刷凹版，可上機器印鈔票出來，小孩版平均1個禮拜要完成1塊，1個版如果使用比較久的話，可用1個月，如果不小心毀損，就得卸下來再換一塊新。

從事這項工作長達30多年時間的陳逢顯，回想當時的工作指出，小孩版每天可以電鑄一塊出來，母親版生小孩版大約3天時間，之後這個母親版可以再生產小孩版；從原始版先做母親版，如果打樣可以的話，可以生出20塊凸版，每個凸版又可生產大約100塊凹版。

製作鈔票的板模不是件容易的事，陳逢顯透露1個版可以用多少時間則不一定，以前做好一個母版，突然有什麼新的技術或防偽方法，比如說以前沒有防偽字或圖案、金屬線、浮水印、紙張沒有螢光絲，出來這些新的東西，在沒有人知道的情況下，中央銀行會再做一個版。

陳逢顯回憶，40年前做原始版的時候，刻人像、花邊和文字都由不同技師人員進行雕刻製作，刻花邊是一位技師，裡面的字又是一位技師，每個部門做好後送來，工整拼出鈔票的尺寸，把鈔票圖案就定位後，做成一個塑膠版，電鑄成金屬版後予以修平，接著壓成28塊，就像報紙一樣組合起來成為印製版。
 

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