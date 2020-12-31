以小窺大／陳逢顯：鈔票製版經驗　毫芒雕刻如魚得水

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陳逢顯說，每個階段的鈔票模版都不一樣，按照先後順序，先做原始版，然後是母親版，最後是小孩版，就可源源不絕；所謂小孩版就是類似量產的印刷凹版，可上機器印鈔票出來，小孩版平均1個禮拜要完成1塊，1個版如果使用比較久的話，可用1個月，如果不小心毀損，就得卸下來再換一塊新。
從事這項工作長達30多年時間的陳逢顯，回想當時的工作指出，小孩版每天可以電鑄一塊出來，母親版生小孩版大約3天時間，之後這個母親版可以再生產小孩版；從原始版先做母親版，如果打樣可以的話，可以生出20塊凸版，每個凸版又可生產大約100塊凹版。
製作鈔票的板模不是件容易的事，陳逢顯透露1個版可以用多少時間則不一定，以前做好一個母版，突然有什麼新的技術或防偽方法，比如說以前沒有防偽字或圖案、金屬線、浮水印、紙張沒有螢光絲，出來這些新的東西，在沒有人知道的情況下，中央銀行會再做一個版。
陳逢顯回憶，40年前做原始版的時候，刻人像、花邊和文字都由不同技師人員進行雕刻製作，刻花邊是一位技師，裡面的字又是一位技師，每個部門做好後送來，工整拼出鈔票的尺寸，把鈔票圖案就定位後，做成一個塑膠版，電鑄成金屬版後予以修平，接著壓成28塊，就像報紙一樣組合起來成為印製版。
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