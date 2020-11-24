巷仔內／頻頻叫陣蔡英文　江啟臣意不在辯論在聲量

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

巷仔內／頻頻叫陣蔡英文　江啟臣意不在辯論在聲量

記者丁上程/特稿

calendar_today2020-11-24 19:50:04｜update2020-11-24 19:59:06

國民黨主席江啟臣在致詞時，首次向總統蔡英文喊話，針對萊豬進口政策來場電視辯論。
▲國民黨主席江啟臣22日在秋鬥反萊豬遊行在致詞時，首次向總統蔡英文喊話，針對萊豬進口政策來場電視辯論。（圖／記者丁上程攝,2020.11.22）
國民黨主席江啟臣22日在秋鬥反萊豬遊行上，首度向總統蔡英文下戰帖，要針對萊豬進口政策進行公開的電視辯論。為了證明不只是說說而已，國民黨文傳會主委王育敏、革命實踐研究院長羅智強以及黨內立委等人，直接在總統府外召開記者會，會後隨即遞交邀請函。但你知我知、國民黨也知，蔡英文再怎麼傻，也不可能在這個時候跳出來打這場無意義的泥巴仗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國民黨文傳會主委王育敏、副秘書長李彥秀，以及革命實踐研究院長羅智強等人，24日上午前往總統府遞交辯論邀請函。（圖／記者丁上程攝.2020.11.24）
▲國民黨文傳會主委王育敏、副秘書長李彥秀，以及革命實踐研究院長羅智強等人，24日上午前往總統府遞交辯論邀請函。（圖／記者丁上程攝.2020.11.24）
距離萊豬進口僅剩下一個多月時間，開放進口已經成為即將發生的事實。即使退一百步，蔡英文真的願意與江啟臣來場真槍實彈的電視辯論，在民意與輿論風向都居於下風的情況下，僅會讓已經千瘡百孔的蔡政府，再多幾道無意義的傷痕。也因此剩下一個多月時間，執政黨只要低調推進，仍舊能安安穩穩地在開放進口後，好好過完農曆新年，到那時再決定行政院長蘇貞昌要不要下台，以及2022年選戰該怎麼扭轉頹勢，都還有充足時間。
上述這些情況，江啟臣不可能不明瞭。之所以還是要提出會被「已讀不回」的辯論邀約，來自於江啟臣對支持者及黨內的態度展現。任期被閹割再閹割的江啟臣，很難在短時間內拿出黨內改革的成效，來說服國民黨支持者繼續支持他連任黨主席。而秋鬥反萊豬遊行，正是江啟臣能夠向支持者表態，夢寐以求的舞台。
▲自從韓國瑜旋風退潮後，國民黨已經很久沒有號召數以萬計的支持者走上街頭。而秋鬥接近五萬人的規模，實為韓流後最多的一次。（圖／記者丁上程攝,2020.11.22）
▲自從韓國瑜旋風退潮後，國民黨已經很久沒有號召數以萬計的支持者走上街頭。而秋鬥接近五萬人的規模，實為韓流後最多的一次。（圖／記者丁上程攝,2020.11.22）
韓流之後，很久沒有看到數以萬計的民眾，再度走上街頭。為了反萊豬，為了中天新聞台換照未過，深藍支持者們很願意為了這些理由走上街頭，而這些人剛好就是江啟臣想要擄獲的對象。如果最終蔡英文願意站出來與他辯論，無疑對能言善道的江啟臣來說是個大加分，即使最後蔡英文並未出來，江啟臣也能站在道德至高點批評蔡英文，也是能爭取不少的聲量。也因此，打出「辯論」這張牌的江啟臣，是否能乘風而起還要看蔡英文的態度，但至少在反萊豬與秋鬥遊行後，註定不會屈居下風。

影／喊話蔡英文「電視辯論萊豬」　江啟臣：不辯論就下台
影／藍杯葛施政報告卻要和蔡英文辯論　蘇貞昌：本末倒置
蘇貞昌稱質詢就是最好的辯論　江啟臣：急著取代蔡英文？
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀