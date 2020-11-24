巷仔內／頻頻叫陣蔡英文　江啟臣意不在辯論在聲量

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距離萊豬進口僅剩下一個多月時間，開放進口已經成為即將發生的事實。即使退一百步，蔡英文真的願意與江啟臣來場真槍實彈的電視辯論，在民意與輿論風向都居於下風的情況下，僅會讓已經千瘡百孔的蔡政府，再多幾道無意義的傷痕。也因此剩下一個多月時間，執政黨只要低調推進，仍舊能安安穩穩地在開放進口後，好好過完農曆新年，到那時再決定行政院長蘇貞昌要不要下台，以及2022年選戰該怎麼扭轉頹勢，都還有充足時間。
上述這些情況，江啟臣不可能不明瞭。之所以還是要提出會被「已讀不回」的辯論邀約，來自於江啟臣對支持者及黨內的態度展現。任期被閹割再閹割的江啟臣，很難在短時間內拿出黨內改革的成效，來說服國民黨支持者繼續支持他連任黨主席。而秋鬥反萊豬遊行，正是江啟臣能夠向支持者表態，夢寐以求的舞台。
韓流之後，很久沒有看到數以萬計的民眾，再度走上街頭。為了反萊豬，為了中天新聞台換照未過，深藍支持者們很願意為了這些理由走上街頭，而這些人剛好就是江啟臣想要擄獲的對象。如果最終蔡英文願意站出來與他辯論，無疑對能言善道的江啟臣來說是個大加分，即使最後蔡英文並未出來，江啟臣也能站在道德至高點批評蔡英文，也是能爭取不少的聲量。也因此，打出「辯論」這張牌的江啟臣，是否能乘風而起還要看蔡英文的態度，但至少在反萊豬與秋鬥遊行後，註定不會屈居下風。
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蘇貞昌稱質詢就是最好的辯論 江啟臣：急著取代蔡英文？