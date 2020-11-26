巷仔內／國民黨評估蔡英文「會躲辯論」　一切意料之中

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣以蔡英文過去曾主動邀請馬英九總統針對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）辯論為例，如法炮製邀請蔡英文主席接受萊豬議題的辯論，但蔡英文呼籲江啟臣「先國家、後政黨」為理由，請江啟臣先回到立法院質詢行政院長蘇貞昌，不要杯葛蘇貞昌上台報告，同時公開表示他對蘇內閣的支持，無意改組內閣。
江啟臣隨後也在國民黨中常會上向蔡英文公開喊話，指出辯論和質詢是兩回事，呼籲蔡英文不要躲在行政官員的背後，強調舞台已經搭好，就等蔡英文點頭登台。
對於蔡江辯論議題，國民黨在前一天甫派員到總統府親送戰帖，蔡英文隨即在隔天發表談話，公開婉拒江啟臣的邀請。國民黨評估，蔡英文的拒絕，在意料之中，理由是蔡英文「心虛」。
對於蔡英文婉拒接受萊豬辯論，且政府機器可能不會因為在野黨的呼聲而暫停腳步，藍營政黨人士表示，若蔡英文持續逃避萊豬議題，且不親自出面解決問題，國民黨不會因民進黨的漠視而束手無策，此舉只會讓朝野的對抗持續升高，蔡英文必須正視人民的訴求，才能真正化解爭端。
國民黨這次主打萊豬，高調提議「蔡江辯論萊豬」，是因為這項議題攸關全民的健康與生命安全，與其他純然的藍綠意識形態議題離人民生活較遠截然不同，因此成為國民黨今年底主打的主要訴求。
面對蔡英文總統為避免辯論議題發酵，隨即在24小時後「清理戰場」，公開婉拒江啟臣的辯論提議下，國民黨在明年元月一日即將開放萊豬進口的倒數時間表下，評估爭議不會淡出，只會持續發酵，國民黨鑒於國人健康的訴求，即便民進黨政府不理不睬，後續還會接連出招，讓民進黨知道「不辯」不是最好的決定。
持續杯葛效果有限 國民黨邀辯論逼蔡英文「踹共」
蔡英文不辯 江啟臣喊話別躲政院後 辯論和質詢是兩回事
為美豬辯論？蔡英文：我沒躲！反酸江啟臣先回立院質詢