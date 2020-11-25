巷仔內／不甩江啟臣辯論戰帖　蔡英文親上火線緊握發言權

我是廣告 請繼續往下閱讀
原本一開始，國民黨只在立法院設下戰場，要求蘇貞昌道歉，否則不讓他上台報告。不料到了本週，國民黨新闢戰場，把層級拉高到瞄準總統府，直接向蔡英文下戰帖、要求辯論，甚至還到總統府遞交邀請函，證明是要玩真的。
面對國民黨不斷叫戰，民進黨則是維持「已讀不回」的調性，府院黨也一致對外表示，希望國民黨回到立法院，向蘇貞昌進行政策詢答，並指「詢答就是最好的辯論」。
蔡英文總統不願接下江啟臣的戰帖，卻在今天下午於民進黨中常會召開之前，親上火線舉行記者會，發表公開談話，談論台美貿易關係、經濟情勢和兩岸議題，其中也包含萊豬政策。蔡在接受媒體提問時，也表示江啟臣自己是立委，呼籲江要盡立委的責任，到立法院質詢，釐清政策方向跟事實，這樣子才能有一個好的政策上的討論。
《NOWnews今日新聞》追查，蔡的這場公開談話，並非臨時決定，也無關乎國民黨的叫戰，而是順應國際情勢的發展，向國人說明政府都在應對當中。
綠營幕僚指出，蔡總統會發表這場談話的背景在於，上週開始，中共官媒點名蘇貞昌大肆抨擊，試圖擾亂國內政情，加上美國總統大選也差不多到了一個階段，所以蔡總統出面講話。
幕僚表示，一來是要告訴大家，對於所有的情勢，政府都順利應對當中；二來，是不要被人家的惡意帶著走。
蔡總統不和江啟臣辯論，而是選擇公開向國人發表談話，說明政府的態度，其用意已經非常明顯，亦即執政黨還是想要掌握發言權，不隨著在野黨的節奏走。
一名綠營黨政人士指出，江啟臣要求辯論，從政策討論的角度看，是一場沒有套路的花拳繡腿，最後就是焦點繼續模糊、國會繼續空轉，國政也繼續虛耗。
該人士說，如果開放含有萊克多巴胺豬肉進口需要辯論，2012年前總統馬英九在還沒有國際標準的情形下開放含有萊劑的美牛進口，當時的江啟臣怎麼沒有要求辯論？要求行政命令備查改審查？
該人士也說，國際標準實施8年之後，行政團隊宣布比照CPTPP其他會員國開放美豬進口，國民黨卻全力反對，一開始就陷入自我否定。國民黨幾年前還在執政，現在沒有能力在質詢台上和行政團隊辯論這項政策，甚至連續杯葛院會2個月，卡住超過7百個以上的議案，又有什麼正當性要求辯論？
另一名黨政人士告訴《NOWnews今日新聞》表示，不管執政黨怎麼做，在野黨都會罵，其實國民黨現在不審查行政命令，時間到了就是自動生效而已，對執政黨來說，並沒有時間壓力。就算國民黨不讓蘇貞昌上台報告，美豬還是會開放進口。
該黨政人士指出，對民進黨而言，真正的壓力不是國民黨，而是民眾的接受度，政府要持續進行社會溝通。
「最好的辯論空間就是在立法院。」該人士也說，國民黨要談就回到立法院談，而不是找蔡英文辯論，「體制內可以解決的事情，不可能跟你在體制外解決。」
為美豬辯論？蔡英文：我沒躲！反酸江啟臣先回立院質詢
蔡英文不辯 江啟臣喊話別躲政院後 辯論和質詢是兩回事
影／藍杯葛施政報告卻要和蔡英文辯論 蘇貞昌：本末倒置