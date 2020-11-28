影／反對萊豬　王惠美力推彰化健康豬

含萊劑美豬明年起可進口，彰化縣養豬頭數約75萬頭，為怕豬農生計受到衝擊，彰化縣政府與縣農會今（28）日在溪湖糖廠舉辦109年「彰化健康豬肉推廣暨績優單位頒獎」活動，縣長王惠美與會表示，目前國人最擔心豬肉問題，縣府會持續把關，提供 「彰化優鮮」的健康豬肉讓大家吃的安心、健康。

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▲王惠美也在活動會場大秀廚藝，料理示範所採用的都是彰化在地食材及彰化健康豬肉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲王惠美也在活動會場大秀廚藝，料理示範所採用的都是彰化在地食材及彰化健康豬肉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

政府擬於明年元月開放含萊克多巴胺美豬，縣長王惠美在溪湖糖廠表揚彰化健康豬肉績優單位時強調，彰化縣政府鼓勵民眾選購彰化健康豬肉，同時也會針對肉品市場及畜產中心把關抽驗檢查等，為彰化健康豬做保證。

現場也表揚彰化健康豬肉推廣績優單位有104名，總頒發獎金61萬1000元，獲縣長頒獎的有:養豬成交頭數第1名世平畜牧場22,527頭、獎金5萬元，第2名中庸第一牧場16,186頭、獎金4萬元；拍賣總平均價格第1名辰泰畜牧場72.82元、獎金2萬元；專賣店成交頭數第1名誠昌實業股份有限公司19,397頭、獎金3萬元，第2名貴美肉品屋鮮肉商行2,020頭、獎金2萬元；承銷人成交頭數第1名津谷股份有限公司9,654頭、獎金3萬元，第2名今元股份有限公司9,505頭、獎金2萬元。

▲王惠美說，彰化很有料，只是過去太低調，大家一起來努力把彰化的好、彰化的美及彰化的優質農特產品行銷出去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲王惠美說，彰化很有料，只是過去太低調，大家一起來努力把彰化的好、彰化的美及彰化的優質農特產品行銷出去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

縣農會總幹事廖振賢也掛保證，強調歷屆縣長中，他不曾見過對農業、農政這麼了解、用心及投入的縣長，王縣長是個做事情的縣長，是彰化之福，在王縣長團隊及各級民代的把關之下，國人可安心吃彰化健康豬肉，今天肉品市場帶來彰化健康豬肉與大家分享，反對萊豬，可以選擇吃「彰化健康豬肉」。

王惠美也在活動會場大秀廚藝，料理示範所採用的都是彰化在地食材及彰化健康豬肉；各鄉鎮農會家政媽媽帶領四健會員，由青農提供新鮮食材，現場實作健康餐創意料理，現場有食農DIY、試吃品嚐、食農教育宣導闖關認識食農教育有獎徵答等。

▲彰化縣長王惠美大秀廚藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲彰化縣長王惠美大秀廚藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

王惠美說，彰化很有料，只是過去太低調，大家一起來努力把彰化的好、彰化的美及彰化的優質農特產品行銷出去，民眾對吃的要求越來越高，如何讓大家吃得安心吃得的健康，是縣府努力的目標，縣府以「彰化優鮮」品牌為農民行銷，歡迎縣內農友生產符合三章一Q，可以踴躍來申請。