巷仔內／澄清蘇貞昌沒說信功挺萊豬　政院緊急危機處理

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時空拉回到週二的立法院議場，蘇貞昌和農委會主委陳吉仲一起接受蔣萬安的質詢，蔣萬安質疑農委會沒有做好開放萊豬進口後對於本土養豬業的衝擊評估報告，也批評台灣作法不如日本。陳吉仲向蔣解釋台灣豬肉可以出口、但日本不行，所以台灣比日本還強。蔣接著說，有屏東豬農向他反映擔心產業受到衝擊，蘇貞昌表示，他跟屏東豬農很熟，「屏東豬農都支持我們」。
到了晚間，信功實業發出聲明表示，並沒有和蘇貞昌討論過萊豬議題，公司也不使用進口萊豬作為產品。此外，更有媒體獨家訪問到信功實業董事長、國民黨中常委楊博仁，楊受訪時說蘇貞昌「黑白講」、「拖我下水，很不應該」。此後，國民黨開始大力抨擊蘇貞昌抹黑信功。
據了解，當天晚間，政院幕僚在網路上看到信功的聲明之後，立刻在內部的網路群組中回報、展開熱烈討論，有人立刻回頭去找相關新聞，也有人去重聽蘇貞昌的答詢內容，確認蘇並沒有講信功支持萊豬政策，而蘇講話的脈絡，是指產業衝擊的因應、及台灣豬肉出口的事，於是迅速擬好澄清聲明，罕見地在深夜11點左右發出新聞稿。
據了解，蘇貞昌認為，沒有講的話，應趕快要向社會大眾說明清楚。因此，除了政院在深夜發出新聞稿之外，蘇貞昌隔天早上出席公開活動，受訪時也特別解釋，他要說的是，業者肯定政府守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針成功，讓台灣豬肉可以出口，不是指哪家公司支持萊豬進口，請大家不要誤會。
不料，國民黨並沒有放過蘇貞昌，在週三（2日）下午召開的中常會上，以視訊方式和楊博仁連線。楊博仁說，他本人堅決反對萊豬進口。
於是，繼深夜發出新聞稿、蘇貞昌親上火線說明之後，行政院又發動第3波危機處理。週三下午，政院製作的澄清圖卡，放上蘇貞昌答詢內容的逐字稿摘要，指蘇並未指業者支持進口美國萊豬，呼籲勿再以訛傳訛。此外，因應先前在野黨的要求，圖卡上還特別標註「行政院」的字樣。
知情的黨政人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，回顧蘇貞昌的答詢內容，或調閱立法院的質詢影片，就可以知道，蘇貞昌並沒有說業者支持萊豬，那段話前後的脈絡是產業衝擊、台灣豬肉出口，「怎麼可能會說本土豬肉業者支持進口業者？這根本不符合邏輯。」
該人士表示，在答詢的當下，在場的立委、官員、媒體等所有人，都沒有人認為有問題，因為大家都聽得懂講話脈絡。他質疑，到了晚上，在國民黨刻意的政治操作和誤導之下，才爆發這起風波。
黨政人士說，國民黨是故意扭曲事實，還誤導了信功老闆楊博仁，楊博仁是片面被國民黨影響。而楊博仁的兒子、公司經理楊旻叡在接受媒體訪問時也說，發出聲明只是為了向客戶交代，強調不會使用萊劑，並非要打臉蘇貞昌。
該人士指出，國民黨在中常會上和楊博仁視訊，被問到開放萊豬進口，跟國產豬的出口競爭力有沒有直接關係？楊博仁也說，應該沒有直接關係。該人士表示，「這就是國民黨中常委在打臉江啟臣」。
《NOWnews今日新聞》帶您回顧蘇貞昌與蔣萬安在立院舌戰的相關內容，逐字稿如下：（影片請見20分08秒至22分08秒處）
陳吉仲：我們比日本還強，我們的豬肉可以出口，日本的豬肉是不能出口的。日本的三個配套措施裡面，台灣除了差額關稅，台灣全部做到，而且我們用130億的基金在做永續的產業競爭力提升，我們比日本還厲害，我們的豬肉可以出口，日本是不能出口的。
蘇貞昌：上個禮拜我才在屏東，豬肉銷到日本。
蔣萬安：兩週前我到屏東，我去看了豬農，我實際去看，他們跟我反映，他們很擔心養豬產業受到衝擊。
蘇貞昌：你看哪一家？你看哪家？
蔣萬安：他們叫我不能...不能說。
蘇貞昌：啊你就是這樣。
蔣萬安：他們怕被查水表啊。
蘇貞昌：啊委員你就是不懂，屏東的豬農我非常熟啊，我非常熟啊。
蔣萬安：我都在臉書上公佈了，我的影片。
蘇貞昌：屏東豬農都支持我們。
蔣萬安：現在豬農朋友他們看到你這四頁報告，都沒辦法安心，他們說未來的豬價格勢必會衝擊到養豬產業。
陳吉仲：我們改天一起到養豬場。
蔣萬安：重新做一個全面的衝擊影響評估報告，有沒有辦法做到？
陳吉仲：你不能叫我偽造評估報告啊，實際上就是這樣，我們的評估報告符合事實。
蔣萬安：願不願意做一個整體全面的衝擊影響評估報告？更完整的？
蘇貞昌：委員，上禮拜我去屏東，那個信功出口豬肉到日本，他還是國民黨中常委欸，他很支持欸，他是貴黨的中常委欸。我可以告訴你名字，信功，他很支持欸。
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