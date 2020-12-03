巷仔內／比起社宅變貧民窟　柯文哲更要擔心背離民心

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巷仔內／比起社宅變貧民窟　柯文哲更要擔心背離民心

記者丁上程/特稿

calendar_today2020-12-03 20:25:54｜update2020-12-03 20:30:39

台北市長柯文哲日前因為明倫社宅租金過高一事，引發社會各界議論。而柯文哲日前更表示「不希望社宅都是窮人在住」的說法，更引發正反兩方議論。
▲台北市長柯文哲日前因為明倫社宅租金過高一事，引發社會各界議論。而柯文哲日前更表示「不希望社宅都是窮人在住」的說法，更引發正反兩方議論。（圖／台北市政府提供）
台北市長柯文哲，最近因為明倫社宅租金問題，頻頻登上新聞版面。原因在於其中三房型的租金，每個月要高達40,500元，甚至遭到議員踢爆，原本三房型的月租僅訂價每月22,440元而已。不過對此柯文哲並不認為有任何問題，而是拋出「社會住宅住戶要混居，不希望社宅都是窮人去住」，防止外界給社宅貼上「貧民窟」的標籤。柯文哲更在臉書上槓上「柯黑」，表示自己在努力去標籤的時候，又有人努力對他貼標籤，直呼「你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的『好厝邊』」。
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先從標籤化說起，恐怕最先給公宅貼標籤的人，就是柯文哲市長本人。柯文哲頻頻對外表示，擔心如果「社宅或公宅都是貧民居住，恐怕會被周圍民眾貼上『貧民窟』的標籤」，但真正的事實是：真正的「貧民」們，根本窮到連社會住宅都租不起。
以台北市目前供應戶數最多的健康公宅（507戶）與東明社宅（700戶）為例，其中提供給「低收入戶」與「特殊身份家戶」的戶數，也僅有152戶及210戶，比例上都只有總戶數的三成而已。再看看租金部分，承租者月薪若低於16,580元，能獲得的租金補貼最多，以最低價的單人房為例，每月仍得支付4,800元（東明社宅）到6,110元（健康公宅）不等的租金。結論就是有能力租賃社宅的民眾，仍舊有一定的經濟能力，只是不足以負擔北市高額的租金。

社會住宅與公共住宅，存在的意義在於實現居住正義，讓無法負擔台北市高房價、高租金的民眾，得以在合理的租金下，能夠有棲身的居所，租金低於周圍行情，本來就是天經地義。再者公宅的戶數，並沒有多到足以動搖周圍房價，為何社宅租金還得顧忌周邊房價？也因此，當公宅租金是連一般民眾都負擔不起時，柯文哲還要狡辯是為了做到「公宅混居」，那就完全喪失了當初蓋公宅的意義。畢竟一個月付得起40,500元房租的民眾，恐怕多數會選擇直接置產付房貸，而不是租賃公宅。
最後，當柯文哲在臉書上逞一時口舌之快，冷嘲熱諷「柯黑」們貼標籤、超譯，甚至酸言酸語表示「你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的『好厝邊』。」再次提醒柯文哲，沒有所謂「超蓋」。除了在2014年首度當選台北市長時，所提出的8年蓋5萬戶公宅的政策，已經正式跳票外，從現在到市長任期結束，也沒有再規劃任何一間新的公宅，何來「超蓋」的說法？

「黑柯產業又動起來了」　柯文哲：你們超譯我繼續蓋公宅
「不想社宅都窮人住」也是標籤化？柯文哲：是混居
議員爆料明倫社宅租金突調漲　柯文哲：不想讓社宅變樂透
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