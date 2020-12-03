巷仔內／比起社宅變貧民窟　柯文哲更要擔心背離民心

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以台北市目前供應戶數最多的健康公宅（507戶）與東明社宅（700戶）為例，其中提供給「低收入戶」與「特殊身份家戶」的戶數，也僅有152戶及210戶，比例上都只有總戶數的三成而已。再看看租金部分，承租者月薪若低於16,580元，能獲得的租金補貼最多，以最低價的單人房為例，每月仍得支付4,800元（東明社宅）到6,110元（健康公宅）不等的租金。結論就是有能力租賃社宅的民眾，仍舊有一定的經濟能力，只是不足以負擔北市高額的租金。
社會住宅與公共住宅，存在的意義在於實現居住正義，讓無法負擔台北市高房價、高租金的民眾，得以在合理的租金下，能夠有棲身的居所，租金低於周圍行情，本來就是天經地義。再者公宅的戶數，並沒有多到足以動搖周圍房價，為何社宅租金還得顧忌周邊房價？也因此，當公宅租金是連一般民眾都負擔不起時，柯文哲還要狡辯是為了做到「公宅混居」，那就完全喪失了當初蓋公宅的意義。畢竟一個月付得起40,500元房租的民眾，恐怕多數會選擇直接置產付房貸，而不是租賃公宅。
最後，當柯文哲在臉書上逞一時口舌之快，冷嘲熱諷「柯黑」們貼標籤、超譯，甚至酸言酸語表示「你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的『好厝邊』。」再次提醒柯文哲，沒有所謂「超蓋」。除了在2014年首度當選台北市長時，所提出的8年蓋5萬戶公宅的政策，已經正式跳票外，從現在到市長任期結束，也沒有再規劃任何一間新的公宅，何來「超蓋」的說法？
「黑柯產業又動起來了」 柯文哲：你們超譯我繼續蓋公宅
「不想社宅都窮人住」也是標籤化？柯文哲：是混居
議員爆料明倫社宅租金突調漲 柯文哲：不想讓社宅變樂透