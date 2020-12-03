「黑柯產業又動起來了」 柯文哲：你們超譯我繼續蓋公宅
「黑柯產業又動起來了」 柯文哲：你們超譯我繼續蓋公宅
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-03 01:56:58
針對明倫社會住宅三房型設定租金過高一事，台北市長柯文哲近日飽受批評。而柯文哲昨天（2日）上午在參與健康公宅住戶分享會，以及下午接受廣播媒體專訪時，都強調設計大坪數高租金的房型，另一個很大的理由也是為了「不要被標籤化」。柯文哲認為，過去蓋社會住宅時，大家都說「你一蓋下去，住進來全部是窮人，然後搞了一陣子就變成貧民窟」。
沒想到此番說法被媒體報導後，也引起正反兩方討論。而一向以臉書作為政績宣傳工具的柯文哲，罕見透過貼文打起口水仗，不僅直言「黑柯產業」又動起來了，更表示自己在努力「去標籤」時，又有人努力給他貼標籤。柯文哲更氣憤表示「沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的『好厝邊』。」內容與過去柯文哲發文時所使用的語氣大相徑庭。柯文哲昨天上午先是在健康社宅分享會上，表示當時要蓋社宅時，周邊幾乎所有里長都反對，怕一蓋下去住進來的全部都是窮人，變成貧民窟，他去看去萬華的平宅，住的全部是窮人。因當初是社宅是鄰避設施，附近民眾不希望社宅裡面住的都是窮人。也因此規劃大坪數的房型以及較高的租金，主要原因是防止被「貧民窟」的標籤化。而下午在接受廣播媒體專訪時，柯文哲又再度表示，過去規劃社宅去地方解釋時曾被灑冥紙，居民擔心房價會掉，不過台北市這幾年蓋社宅最成功的地方，就是將社宅被汙名化、標籤化拿掉，沒有蓋成火柴盒，符合居住正義、城市美學、引進智慧建築產業等。