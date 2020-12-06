高麗菜煮火鍋最好吃？老饕另推「真正王者」：美味到升天
高麗菜煮火鍋最好吃？老饕另推「真正王者」：美味到升天
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 18:47:43
近日氣溫下降，許多民眾最喜歡在冷冷的天裡吃火鍋，熱騰騰的食物下肚，不僅身子、整個心裡也都跟著暖了起來。就有網友好奇詢問，高麗菜是煮火鍋最好吃的葉菜類嗎？透露自己每次吃火鍋唯一百吃不膩就是高麗菜，「爽脆口感完全停不下來」。文章一出引發熱議，許多老饕更紛紛推薦自己心目中的真正煮火鍋「王者」蔬菜。
有網友在PTT發文，透露最近因為天氣冷，時常煮火鍋吃，發現許多火鍋料吃久了就會膩，但獨獨高麗菜是百吃不厭，「爽脆口感完全停不下來」，一餐吃半顆也是沒問題。原PO不禁詢問大家，「高麗菜是不是最好吃的蔬菜？」文章掀起熱烈討論，不少高麗菜的愛好者紛紛留言贊同說，「真的是」、「好種、便宜、百搭」、「台灣高麗菜好吃，美國的跟外星異種一樣」、「高麗菜吃起來甜甜脆脆的，心情會好」、「高湯裡面沒高麗菜真的少一味」但也有網友認為其他蔬菜才是真正的煮火鍋王者，「空心菜」、「地瓜葉」、「大白菜」、「我自己煮麵都配青江菜」、「茼蒿」、「必需是水蓮」。尤其茼蒿獲得許多老饕點名，「火鍋沒茼蒿就不要叫做火鍋了，特別還要山茼蒿」、「火鍋只推山茼蒿，不服來戰」、「茼蒿唯一選擇，沒買到不煮火鍋」、「冬天茼蒿第一，高麗菜第二」、「山茼蒿才是王者」、「火鍋菜當然是茼蒿」。（編輯：倪浩軒）