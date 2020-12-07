巷仔內／楊金龍突襲來真的　央行提前打房目標不只房市？

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只是道德勸說還不夠力，彭淮南自2010年6月起，陸續推出一系列針對不動產貸款的總體審慎措施及強化監控不動產授信措施，包括2010年6月針對台北市及新北市10區，第2屋貸款成數最高限7成；2010年12月增加淡水、林口及三峽，針對第2屋成數最高限7成；增加納入新北市3區，第2屋成數降至6成，土建融最高6.5成。
2012年6月央行更訂定購置高價住宅貸款規範，針對台北市及新北市房價達8000萬元以上及其他地區房價達5000萬元以上者，貸款成數上限6成、不得有寬限期等。
2014年央行再修正修訂購置住宅貸款，擴大新北市4區及桃園縣4區，第2戶成數最高6成，全國不分區第3戶最高5成，並調整高價住宅認定標準為台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上及其他地區4000萬元以上，調降最高貸款成數為5成。
彭淮南的打房魄力，當時也獲得許多民眾力挺，甚至在社群網站臉書（FaceBook）還出現「彭總裁後援會」、「彭淮南應援團」，不少網友更直呼彭淮南是「彭神」，甚至當时有網友說，台灣史上第一位姓「彭」的總統即將出現。
而彭淮南當年打房後座力也波及到前高雄市長韓國瑜，他以國民黨身分參選總統時，就被爆在2011年買下價值7200萬的預售豪宅，卻因中央銀行祭出豪宅信用管制措施，考量財務負擔太大，最後認賠殺出，後來建商台肥還借款給買房者。
不過，後來央行選擇性信用管制只保留豪宅部分，其他陸續解除管制。只是隨著利率持續走低，加上海外資金回流，面對近來房價再度升高，行政院成立跨部會小組要打炒房，除內政部查核個人紅單交易及預售屋買賣之外，財政部長蘇建榮鬆口除國稅局將配合內政部查核之外，也考慮2年內提高囤房稅。
金管會主委黃天牧亦表示12月起鎖定10家銀行進行不動產專案金檢，央行則在11月中下旬找了14家主要房貸銀行「喝咖啡」，只是內政部的查核並未對外公布名單，外界仍質疑不知查真的還是查假的？財政部更只是喊話2年內考慮提高囤房稅，但遠水救不了近火，也被質疑政府只會「口水打房」。
而上周三有立委質詢楊金龍打炒房是不是進行式?當時他表示是超前部署，而且在房價飆高就會實施。原本市場預期，央行在12月17日理監事會將祭出打房措施，沒想到央行提前1周出手，讓市場也有點措手不及。而且不同於央行之前的打房從2010年起陸續幾次擴大範圍，央行這是一口氣將範圍擴至全台，並增加餘屋貸款管制。
楊金龍也指出，這次央行6位常務理事是一致通過，主要是因已經有第一次的經驗，覺得不要讓房地產飆漲得很高後硬著陸，這樣對建商、銀行和消費者都不好，希望藉此達到房價溫和緩著陸。
雖然楊金龍在記者會上強調，到目前為止，觀察銀行風險控管得很好，且房價溫和上漲，但發現低貸款成數越來越少、高貸款成數越來越多，且不同於前一波房市上漲集中在特地區域，這一次由於台商回流，範圍擴大至桃園、新竹、台中和台南等科技園區附近區域，建商也趁機推案，因此，決定一口氣祭出4大管制措施，後續也會做滾動式檢討。
央行這4大管制措施包括一、新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶（含）以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。二、新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。
三、新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成等動工興建後始得撥貸。四、新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為5成。
對於央行再次祭出打房措施，市場一般給予肯定，至少央行這次是玩真的，畢竟連央行都坦言近期邀請主要銀行座談，進行道德勸說，但鑑於各金融機構授信規範寬嚴不一，難以達成執行成效，因此訂定一致性規範，以利其遵循。至於央行打炒房力道夠嗎？有沒有效果？這部分還有待觀察，況且有總比沒有好，畢竟楊金龍也說了會滾動式檢討，若力道不多夠，貸款成數可以再降。
當然，央行真的出手打炒房，不僅對炒房者帶來資金壓力，銀行在放款時也會相對更謹慎，尤其現在央行直接白紙黑字寫清楚遊戲規則，銀行若想偷渡也會怕被查。央行的動作除對房市業者及投機者造成壓力，同時也會給其他相關部會包括財政部、金管會及內政部壓力，就如同前總裁彭淮南曾說相關部會要共同從供給、需求和制度面三面夾擊，才能收到成效，畢竟打「團體戰」比單打獨門成功機率高多了，因此這些「隊友們」能否配合接球繼續進擊值得後續關注。
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