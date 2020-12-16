巷仔內／聽到社宅就來氣？政客的居住正義跟你不一樣

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推動社會住宅政策，用意在於讓民眾能夠用比較合理的價格，購用或長期租用住宅。簡單來說，在原本的設計裡，不管是台灣社會早期的「國民住宅（國宅）」，或是現在的「社會住宅」，其目的是解決民眾住房的「從無到有」。而一般市售的住宅，則是解決民眾住房的「從有到好」；理論上是不應該有相互排擠作用的。
但實務上，隨著都市的發展及都會區湧進愈來愈高的人口比例，放眼六都，哪裡房價不是失速飆升？這也導致了房價早就與實質的經濟成長率與薪資的成長幅度脫鉤，真正獲利的，只有建商以及手上擁有大量房地產的投資客。造成整個社會的財富往少數人身上集中，貧富差距越來越高。
政府此時推動「社會住宅」，由於價格不可能與市場脫鉤太遠，所以對於「住者有其屋」有任何幫助嗎？實際上，僧多粥少倒還其次，像這次明倫國宅搞出個天價租金，又談得上什麼「居住正義」？
其實，打房，是不可能打的。內政部次長花敬群14日在立法院脫口說「這次玩真的」時，大家也千萬不要當真，不是「以前都玩假的」，而是「每次都玩假的」。
理由很簡單，在台灣住宅自有率高達85%左右，雖然大多數人一生只有一間房，但眼看自己的房子從每坪十幾萬漲到幾十萬元，「帳面資產」節節上升，誰要打房保證跟誰拚命。因此，政客只好從社宅切入，營造「我很在乎」的這種印象。不管是以前執政的國民黨，抑或是現在執政的民進黨，沒有任何一個黨派膽敢真的「打房」。
但所謂的「居住正義」，又豈是政客們選前喊幾句「幾年蓋幾戶」口號就可以解決的？所謂「有土斯有財」，擁有房地產不是罪惡，真正的關鍵在於「炒作」。所謂的正義，絕不是要懲罰擁有房地產的人們，而是要針對不僅擁有、囤積，還利用低廉的資本利得稅負炒作房地產的投機者。
如果政治人物搞不清楚中間的關鍵點，僅試圖用蓋社會住宅這種手法來實現所謂的「居住正義」。只會讓買不起的人，永遠買不起房子，也永遠沒有真正的「正義」。