乳糖不耐症有解！營養師破迷思　兩時間點喝奶最好

國民健康署建議成人每天鈣質攝取量為1000毫克，但調查顯示，成年人鈣攝取不足率達8成以上，因此國健署也提倡多喝牛奶，但多數亞洲人有乳糖不耐症，往往會有胃痛、拉肚子的症狀。

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營養師張家祥就提到，他一直以來都是乳糖不耐症，一小杯的牛奶，就讓他開始狂跑廁所、腹瀉等，經歷近半年後慢慢改善，想要改善乳糖不耐症，他點出兩個方式，第一，如果想繼續喝牛奶的話，可以用循序漸進的方式，讓身體慢慢適應乳糖不耐症的，本來因為小腸的乳糖酶不足，無法去分解乳糖，所以產生腹脹、腹瀉、嘔吐的症狀，長期喝大腸會慢慢能承受一到兩杯的牛奶，但是需要長時間緩慢適應；另一種方式則是直接飲用沒有含乳糖的牛奶。

營養師強調，不分年齡層其實都建議早晚一杯奶，因為國人普遍鈣質攝取不足，而且直接飲用會是最好，攝取量最高、補充的營養素都可以到位，如果有些人沒辦法一口氣喝這麼多的牛奶，也可以試試看白天喝鮮奶，晚上喝植物奶，均衡補充各方面所需要的營養，一杯的概念就是大約240毫升。

提到植物奶跟動物奶的差異，張家祥進一步解釋，動物奶屬於動物性蛋白質，所以它對於人體來講，是肌肉合成比較適合的蛋白質來源，好消化分解、吸收，鈣質比較高，有豐富的B群，一般來講會攝取植物奶，可能是乳糖不耐症，甚至是吃素，所以不適合喝動物性牛奶，植物奶就可以提供方便的來源，而且是含不飽和脂肪酸，好處是營養價值比較高一些，他自己都是早晚一杯牛奶、植物奶。

為什麼鎖定「喝奶」，營養師也強調，因為一天至少要補到1000毫克的鈣質，長者可能要到1200到1500毫克，深綠色蔬菜每100毫克可能只有40、50毫克的鈣質，差異很大，一杯牛奶幾毫升大約就是幾毫克的鈣質，所以早晚一杯奶等於一天將一半的鈣質都補到了。

另外有些民眾會有些迷思，營養師提到，一般人會認為一定要喝牛奶，但對營養師來講 牛奶、保久乳、奶粉，其實營養價值都差不多，因為喝牛奶的目的主要是吸收營養素，蛋白質跟鈣質是差不多的，只有維生素B群會稍微少一點點，建議民眾不管透過什麼方式，一定要充足吸收鈣質一定，長期缺鈣尤其是長者，會有骨質疏鬆、肌少症等問題，小孩子也會擔心長不高，容易骨頭有問題。