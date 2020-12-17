營養助消化！「最解宿便」蔬菜是它　吃完有感：肚腩掰掰

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營養助消化！「最解宿便」蔬菜是它　吃完有感：肚腩掰掰

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 21:51:16

▲搜狐號《小楊聊美食》分享「韭菜花」富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、排宿便的效用，「通便能力比芹菜要好」，是個既健康又營養的天然食材。（示意圖／取自unsplash）
▲搜狐號《小楊聊美食》分享「韭菜花」富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、排宿便的效用，「通便能力比芹菜要好」，是個既健康又營養的天然食材。（示意圖／取自unsplash）

現代人生活繁忙，三餐常吃外食導致營養不均衡、蔬果攝取嚴重不足，進而出現宿便問題，也因此有些人會吃「幫助消化的食物」或酵素來解決此問題，不過其實還有一個通便神器「韭菜花」，不僅能幫助消化排宿便，韭菜花也含有豐富的營養，對人體相當有益。

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根據搜狐號《小楊聊美食》分享，「韭菜花」通便能力比香蕉還強，「隔天吃一次，可以很好的排出黑宿便，肚腩平坦了，直接露出小蠻腰」，而韭菜花就是韭菜上的花苔，雖然味道遠不如韭菜本身香濃，但清脆多汁的口感卻在韭菜之上，相當美味。

▲現代人三餐外食，營養不均衡、蔬菜水果攝取不足，常導致便秘問題發生。（示意圖／取自pixabay
▲現代人三餐外食，營養不均衡、蔬菜水果攝取不足，常導致便秘問題發生。（示意圖／取自pixabay ）
除此之外，韭菜花屬於低熱量食物，也富含膳食纖維，不僅纖維粗，可以阻止脂肪的吸收，促進脂肪代謝，減少過多的脂肪堆積，還能促進腸胃蠕動、排宿便的效用，「通便能力比芹菜要好」，是個既健康又營養的天然食材。

至於該怎麼挑，《小楊聊美食》分享韭菜花若花朵部分開花了應將其摘除，選擇較嫩一些得更好，不要太粗，顏色也不要挑到發白的。另外，在炒韭菜花時，也不要炒得太久，不然會失去翠綠的顏色，吃起來也沒有鮮脆口感。《小楊聊美食》也分享韭菜花能和杏鮑菇一起熱炒，加上蔥薑、食用油、鹽和適量蠔油，但也要切記油鹽別放太多，便能得到一盤健康又能幫助消化的美味料理。（編輯：郭佩蓉）

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