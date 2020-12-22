主人端出私房「橘子飯」宴客！網友全看傻 奇妙口感曝光
主人端出私房「橘子飯」宴客！網友全看傻 奇妙口感曝光
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 15:53:08
日本人對開發創意料理似乎特別熱衷，總是可以把想像不到的食材入菜，像之前珍珠奶茶最夯的時候，就衍生出許多讓台灣人不可置信的珍珠菜餚，引發熱議。而有位日本網友日前在推特上分享個人經驗，作客朋友家用餐的他看見主人端上「橘子飯」，讓他大感衝擊，推文也掀起熱烈討論，甚至還有人找出橘子飯的典故，原PO也透露真實口感，讓大家笑翻。
有位日本網友日前在推特發文，笑稱自己去朋友家作客，卻吃到一頓令人震驚的飯。而從原PO分享的照片中可以看見，三顆剝皮的橘子放在白飯上一起上桌，原PO還透露橘子是放在鍋中與白飯一起煮，這鍋特殊的「橘子飯」立即引發網友熱議。大家紛紛留言回覆說，「哈哈哈，大傻眼」、「無法想像它的味道」、「有看過用果汁或橘子汁煮白飯的，但還是第一次看到橘子直接丟進去煮」、「讓我想到看見納豆加砂糖、熱狗加砂糖時的震驚」。更有許多網友好奇吃起來是什麼味道，原PO則爆笑説明，旁邊的人吃了說像是地瓜飯，但原PO則認為根本就只是「白飯與橘子」，沒有任何化學反應，還吐槽寧願吃地瓜飯也不要吃橘子飯。更有網友搜出和歌山過去還真的有「橘子飯」相關料理，不過也是把橘子汁和攪碎的橘子皮拌起飯中，整顆橘子放上去的還真的第一次見。（編輯：倪浩軒）