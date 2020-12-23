專訪／疫情升溫影響跨年？黃珊珊：「泡泡」是防疫破口

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黃珊珊強調，由於該機師案例，是12月8號到10號左右，可能跟民眾有比較多的接觸，「所以現在還在所謂的危險期，也就是如果是12月8號傳染，最晚10號11號傳染。」黃珊珊說，「14天大概到25號，就是這個禮拜，如果有確診的出來，就代表已經在社區裡面了，所以這是一個很重要的觀察期」。
而針對台北市長柯文哲提出的「新常態」措施，黃珊珊在專訪中也做出補充解釋。「新常態就是我們正常的生活，但是我們隨時可能停掉任何有狀況的事情，包括我們講的芭蕾舞團。」黃珊珊：「我們還是讓你辦，但我們到最後可能會停掉。之前買的票，三個月後可能不能看了，這就叫新常態」。
而針對即將到來的台北跨年晚會，黃珊珊也強調，雖然已經準備好要舉辦，但跟著疫情的變化，可能到最後一天最後兩天，才會做一個比較明確的決定。「但是這就是一個常態。在現在目前為止還在觀察中，那就是防護為主，但是活動辦不辦，會是一個動態式的決定。」黃珊珊：「我們會把它規範A方案、B方案、C方案，規模大、中、小，到最後是線上轉播」。
不過黃珊珊在專訪時也坦言，相關防疫措施與實行細則，仍然要配合防疫指揮中心的策略。「我們原本打算說15例才辦線上，但如果中央說5例就宣布了，那我們就會配合中央。」黃珊珊說，「台北市所訂定的15例標準，是之前訂出來的，因為現在確診數量很少，大家覺得15例很可怕，但以前的標準，15例確診是一個比較中等的數字」。
黃珊珊直言，台北市就是希望因應疫情變化，新常態會是非常快速，甚至就是立刻做決定的「所以市長的態度就是，我保持台北市民正常生活。」黃珊珊說，「但是要有個心態，我可能立刻會停掉你各種的活動，但是我們會致力於讓市民正常生活」。