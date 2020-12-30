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專訪／趁疫情期間深化台北旅遊　黃珊珊：為地方注入靈魂

記者丁上程、朱啓瑜/台北報導

2020-12-30 08:20:00

台北市副市長黃珊珊接受NOWnews今日新聞專訪。
▲台北市副市長黃珊珊接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，雖然新冠肺炎疫情期間，對台北市的觀光業衝擊相當嚴重，不過仍給了商圈及觀光業者一個轉型改變的空間與時間。（圖／記者陳明安攝,2020.12.23）
受到新冠肺炎疫情在全球蔓延的影響，台灣今年觀光旅遊業相當慘澹。其中台北市因為過去接待外國客居多，較少國內民眾前來旅遊，也因此在這波疫情的過程中，受到相當大的影響。不過台北市副市長黃珊珊則有不同的看法，她在接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，就是因為有這波疫情影響的緣故，讓原本台北市內的商圈與觀光景點，能夠有重新深化的機會，讓各個不同的地點能夠注入靈魂。
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黃珊珊表示，在新冠肺炎疫情之前，台北市的觀光產業，多數來自於外國觀光客。不過隨著疫情影響，導致觀光產業也跟著蕭條。黃珊珊表示，從現在到過年是旅遊淡季，「所以現在反而是力推台北旅遊的大好時機。」黃珊珊說，「除了日前推動的2億20萬人旅遊補助外，為了促進北市商圈活絡，也推出商圈相關優惠券，以後不用再推101或西門町，而是改推特色市場」。
▲台北市政府為了刺激外地民眾來台北觀光，祭出兩階段的旅遊住宿補助，只要符合資格，每人每晚將可補助1000元。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府為了刺激外地民眾來台北觀光，祭出兩階段的旅遊住宿補助，只要符合資格，每人每晚將可補助1000元。（圖／台北市政府提供）
 

而針對商圈的部分，黃珊珊也表示這波疫情的緣故，能夠趁機整頓商圈。「我們也透過宣導的方式，向很多商圈的攤販業者宣導改善措施，無論是衛生方面，還是食品安全部分，都能夠趁機做改善。」黃珊珊說，「台北市內其實有很多商圈或市場是五星級評價，未來到台北觀光的民眾，能夠把商圈及市場當作新的地點，我們也很努力把這些觀光景點做串連」。

而針對既有的各個地方區域，黃珊珊也強調，接下來的重點將放在加入「城市的靈魂」。「以日本為例，他們是按照車站的周邊地點，發展出各地的特色，光是東京的上野、新宿、澀谷，都有各自不同的特色。」黃珊珊說，「台北市未來也會朝這樣的方向去發展，就像大稻埕跟北投已經有自己的味道了，艋舺在歷經多年的青山祭後，也開始有自己的味道了。」未來也將會依照台北市內各個區域的特色，發展出屬於該區域不同的觀光產業。
 
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