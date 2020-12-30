專訪／上任遇疫情！台北總指揮黃珊珊：很多政策領先中央
記者丁上程、朱啓瑜/台北報導
2020-12-30 08:10:00
去年10月接任台北市副市長一職，時任親民黨市議員的黃珊珊，上任後僅數個月就適逢新冠肺炎疫情在台灣擴散，由於相關局處也由黃珊珊督導，再加上比起台北市長柯文哲來說，律師出身的黃珊珊較不容易失言，因此需要謹慎發言的防疫相關工作，也由她擔任總指揮一職。黃珊珊在接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，北市防疫過程中與中央指揮中心的互動。黃珊珊表示，在政策與配套措施上，「北市常常領先中央很多，很多政策後來也被中央所借鏡」。
黃珊珊回憶當初北市成立防疫團隊第一天，柯文哲就直接下令「讓黃珊珊試試看能不能調動大部隊」。「我們剛開始就是每天面對新的疫情的狀況，然後跟各局處做匯報與討論。」黃珊珊最感激台北市政府的公務員，因為他們除了表現優秀外，有狀況也會提出自己的想法。「然後大家會討論，討論完畢之後就形成一個政策，然後就往下走。」黃珊珊說，「最重要的是徹底的執行，比如說居家檢疫跑了，那時候全國還不知道怎麼辦，我們第一個就公布姓名、抓人」。黃珊珊舉例，像防疫旅館與防疫計程車，一開始都是由北市先實行，中央才跟進。「防疫旅館是我們開始先做，SOP也是我們第一個寫，寫完以後分享給全國，結果中央也認為應該要有一個這樣的流程。」黃珊珊強調，當初疫情爆發時，多數國人都較為信任台灣的醫療制度，而國外回來的住在台北的也多，對台北負擔較大的情況下，整體相關配套措施才會跑得比中央還要快。
黃珊珊強調，地方政府做為第一線的執法單位，比起中央本來就更容易瞭解第一線的狀況，並且做出即時反應。「就像防疫計程車，當初中央政府在規劃回國的民眾時，從機場到家中，或是到醫院的路上，都沒有相關隔離的配套措施。」黃珊珊說，「也是台北市率先發現問題，然後提出防疫計程車的概念，讓回國的民眾不至於成為防疫的破口」。