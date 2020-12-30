專訪／放眼2022選市長？黃珊珊：小職員也想當上總經理
記者丁上程、朱啓瑜/台北報導
2020-12-30 08:00:00
過去擔任親民黨台北市議員的黃珊珊，去年10月受台北市長柯文哲的延攬，進入台北市政府擔任副市長一職，當時消息傳出後，外界認為柯文哲想循新北市前市長朱立倫交棒副市長侯友宜的模式，培育自己在台北市的接班人。黃珊珊在2020年底接受《NOWnews今日新聞》專訪，暢談自己的從政路，坦言從律師轉跑道成政治人物，是為了要幫助更多的人，但也像進入職場上班一樣「希望有一天能夠從小職員坐上總經理」，言談間透露對自己的期望。
曾經，黃珊珊用讀書來比喻2022的北市選戰，她說「先把書讀好才能考試」，記者問：「現在書讀得怎樣了？」黃珊珊說自己當了一年多的副市長，參與了一年多的市長晨會後，「其實知道的東西都跟市長是一模一樣的多。」黃珊珊強調，這些「書」都在自己面前，每一本「書」也都讀過了，「但是要讀到精，還是需要一點時間。」她也強調，就她這一年多參與市政決策的過程，進步如台北市政府，還是有很多漏洞與錯誤，「更何況多做就是多錯，就像明倫社宅，如果我們今天不蓋，可能就不會有這麼多問題。」黃珊珊說，「但我們的想法是，每一次做錯事情，就是一次寶貴的經驗，我們每一次出錯都會進步，這才是最重要的」。「書沒有讀完的一天，但是總是要準備好才能考試，而且重點在於考試的那一天，考得好才重要。」北一女、台大法律系，從小到大都是外界眼中的學霸黃珊珊，或許在不久的以後，就會看到她出現在2022北市選戰的「考場」。
而身為柯文哲的副市長，記者也詢問黃珊珊，自認與柯文哲相同、不同的地方在哪？黃珊珊說自己與柯文哲相似的點，在於「兩人都常常見到生老病死的場面」，也因此在擔任政治人物時，面對到「大場面」時，都可以展現很平靜的一面。「我曾經生過一場大病，而且過去在擔任律師，或是擔任市議員從事法扶的時候，都曾看過人生百態。」黃珊珊說，「跟柯市長當初在台大醫院時所見識的生死可能不太一樣，但也造就了兩人都能夠很平靜地面對大場面」。
至於與柯文哲差異最大的點，黃珊珊坦言，柯講話簡單直接，「容易出錯，但也比較好玩。」而自己曾經擔任過律師，在法院上只要一說錯話，就容易變成對方攻擊的目標，也因此過去就養成謹慎說話的個性。不過黃珊珊也表示，或許也應該向柯文哲學習說話的方式，並且以前總統馬英九及陳水扁兩位「台大法律系學長」為例，「台大法律系沒有框架的人叫做陳水扁，而被框框綁架的人叫做馬英九。」黃珊珊笑著表示，「我一直告訴自己，不能當沒有框架的人，也不能當只在框框裡的人，而是要在兩者之間成為守法但有溫度的人」。