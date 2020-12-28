諸羅勇媽／都市格局難擴大　蔡文旭籲「兩大面向」需改善

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諸羅勇媽／都市格局難擴大　蔡文旭籲「兩大面向」需改善

記者孫唯容/專訪

2020-12-28 08:57:00｜2020-12-28 09:35:40

▲（圖/記者郭政隆攝）
▲嘉義的都市格局難以擴大，嘉義市議員蔡文旭點評，「產業推動」以及「在地城市特色」兩大面向需加強，呼籲市府在都市管理應要考量未來的發展性。（圖/記者郭政隆攝）
嘉義市的土地面積僅有60平方公里，長期以來生活機能、醫療照護相當健全，教育資源也豐富，對於民眾而言，嘉義的定位是一座小而美的城市，卻難以發展更大的都市格局，嘉義市議員蔡文旭點評，「產業推動」以及「在地城市特色」兩大面向需加強，呼籲嘉市府在都市管理應要考量未來的發展性。
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蔡文旭指出，嘉義的宜居大家都看得見，但缺點就是「產業推動不足」，導致就業困難，進而流失年輕人，當一座城市只剩下老年人，消費力就會弱化，產業規模也變小，就業變得更困難，形成無解的循環，目前以服務業為主要產業型態的嘉義市，部分商店、傳統市場、中正路都已經沒落，連帶中山路都有關店的現象。
蔡文旭分析，近年台商回流投資金額高達8千億，但嘉義市卻「掛蛋」，無法引進招商，但是可以發現google資料中心到雲林斗六設點、航空基地落點嘉縣民雄，這些地點都臨近嘉義市，而為何沒有選擇嘉市，這是市府團隊應著力思考，如何改善的首要任務此外，新興的電競產業、數位科技、系統服務等產業，需要的土地面積並不大，市府團隊應盤點周邊可用的工業用地，並與經濟部合作，為嘉義的就業力找出未來的路。

如何建立出完善的「在地城市特色」，是每個縣市共同努力的目標，蔡文旭說，想讓遊客到嘉義遊玩後，能一再回流，透過「在地特色」連結城市印象非常重要，閒置土地的規劃公共藝術的建置也不容忽視。

蔡文旭點出，嘉義的公共藝術少有在地代表性人物，卻有不少與地方發展關連性低的作品，像是尿尿小童、自由女神、和平鐘、岳飛銅像等，蔡文旭質疑為何不用台灣首位女性地方政治人物的許世賢，或是一生替窮人免費看病的潘木枝醫師來代表嘉義，這樣才能講出屬於嘉義的故事。

蔡文旭表示，嘉義的舊名是諸羅山城，別名「桃城」，原本想以桃花作為市花，卻因為不是低海拔的花種而作罷，最後找了外來種的艷紫荊代表嘉義，不願意找出在地發展的足跡，如何能產生認同感，更遑論以在地特色來行銷嘉義，而嘉義從早期就是薑母的地方，以薑母花作為市花也是可行方案，希望讓嘉義人知道「我的故鄉嘉義就是種薑母的地方」，往後還能舉辦薑母節、發展薑母料理，再延伸到文創產業，玩出屬於嘉義的特色。

蔡文旭也指出，嘉義舊市公所位在市中心卻從1998年荒廢至今，建議市府可以改造成「茶文化園區」，嘉市臨近阿里山，做茶產業的門檻相對低，開業的茶行也有一百多間，嘉義縣想辦活動，都往嘉義市找茶人，更能延伸發展特色茶具、茶食等周邊產業，更鏈結教育，扎根茶的技藝與文化，讓遊客到嘉義不僅只想到雞肉飯，還能再多創造一個記憶點，就是茶文化。

最後，蔡文旭笑說，知名網紅蔡阿嘎都說想知道是不是嘉義在地人，就問他騎機車單行道可不可以逆向，呼籲市府團隊改善嘉義17條單行道可以逆向行駛的狀況，與各縣市的交通法規一致，才不會讓外地遊客容易錯亂，更能把觀光旅遊做得長遠。
 

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