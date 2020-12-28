諸羅勇媽／日環食創4億商機　黃敏惠：展露嘉義文化底蘊

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諸羅勇媽／日環食創4億商機　黃敏惠：展露嘉義文化底蘊

記者郭政隆、陳惲朋/專訪

2020-12-28 08:52:00｜2020-12-28 09:34:36

日環食空拍
▲「日環食」活動不僅吸引30萬人潮到嘉義市，觀看百年難得一見的天文奇景外，也帶來4億的商機，《NOWnews今日新聞》也獨家透過全台唯一的航機空拍奇蹟美景。（圖／NOWnews資料照 ）
「日環食」活動不僅吸引30萬人潮到嘉義市，觀看百年難得一見的天文奇景外，也帶來4億的商機，讓「天文教育」成為嘉義市的城市品牌；嘉義市長黃敏惠認為，「日環食」、「光織影舞」的活動，將嘉義的文化底蘊、設計巧思，呈現在每個人的眼前。
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新冠肺炎在全球肆虐、疫情嚴峻，為促進嘉義市得經濟與觀光，黃敏惠今年推寓教於樂的621「日環食」活動、嘉義市購物節、安心旅遊，讓嘉義市的觀光旅遊發光發熱；更以「光織影舞」為題，推全國最大光影藝術夜遊展，再次劃亮日環食的主場地－北香湖公園的夜空，讓「嘉義市」名字不斷被全國看見。
▲「光織影舞」獲紐約設計奬「策劃展覽項目」的銀質大獎，黃敏惠市長：在在證明嘉義市的活動不只是活動，而是嘉義市的品牌。（圖／嘉義市政府提供）
▲「光織影舞」獲紐約設計奬「策劃展覽項目」的銀質大獎，黃敏惠市長：在在證明嘉義市的活動不只是活動，而是嘉義市的品牌。（圖／嘉義市政府提供）
黃敏惠說，「北香湖公園」、「光織影舞」是Yahoo奇摩的熱搜關鍵字，從中秋連假、雙十國慶到十月底的北湖秋香，一波波的光影亮點，成為年輕網美追逐的熱點；80多萬的參觀人次，不僅讓旅館周周客滿，商家、鄰近景點更湧進滿滿人潮，且「光織影舞」更榮獲紐約設計奬「策劃展覽項目」銀質大獎的肯定。

黃敏惠指出，嘉義市明(2021)年要以「家意－以城為家」的熱情，邀請每位朋友來嘉義市參觀巧思處處、創意無所不在的「台灣設計展」，會以生活就是設計、城市就是展場的打造「整個城市，都是你的展覽館！」藉由「設計之眼」，把嘉義市歷史悠久的林業、木都、畫都底蘊，都呈現在世人眼前。

黃敏惠表示，2021的台灣設計展，會從嘉義文創園區與市立美術館為起點，到林業的根據地「嘉義製材所」，最終以國定古蹟、全世界唯二的賓夕尼亞建築「嘉義舊監獄」為終點，以這3處百年的歷史場域做為展覽主場館，以文化新絲路的觀光廊道為線，屆時整個城市都是展覽館。

▲黃敏惠市長讓中大型電動低底盤公車成為城市美學的一部份。(圖／嘉義市政府提供）
▲黃敏惠市長讓中大型電動低底盤公車成為城市美學的一部份。(圖／嘉義市政府提供）
黃敏惠還舉例說，嘉義市的電動公車是全國最美，漂亮的車體、童趣內裝，行走在嘉義市的街頭，提升民眾搭乘公共運輸的意願，讓公共運輸成為生活中的一部分；此外，將讓整個嘉義市都是2021台灣設計展中的展覽舞台，充分展現文化、藝術、設計的巧思，讓全國民眾認識嘉義之美，體驗嘉義人的熱情。
 

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