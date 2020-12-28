諸羅勇媽／籲黨中央傾聽民意　陳家平：監督市政不手軟

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陳家平表示，改革不是口號，更需要身體力行，希望黨中央培養青年參與公共政治事務，藉由世代經驗的傳承，廣納青年建言實為首要；身為民主聖地－嘉義市的民代，他會大聲地對人民說，「我將全力捍衛中華民國主權，為臺灣的民主自由努力，不容被任何政客踐踏，因為我是嘉義人、我以嘉義人為榮。」
如何看待黃敏惠的施政成果？陳家平指出，市長黃敏惠持續的提升行政效率讓市民有感，尤其是在有限經費下，讓嘉義市勇奪幸福城市第一名，民眾最有感；市長黃敏惠也很重視教育，強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子！」没有因為孩子們沒有選票，就不重視，反而編列更多的教育經費投資教育。
陳家平分享，市長黃敏惠領先全國的讓班班有冷氣，國際教育2.0的讓校校有外師；另為避免新冠病毒疫情衝擊經濟，市長黃敏惠除超前部署防疫工作，在年中疫情趨緩時，嘉義市天文協會與市府教育處聯手舉辦「日環食主場在嘉義」活動，當天創造30萬人潮湧入，更帶動超過百萬人參與這場天文盛事。
陳家平說，從「高齡友善」走向「世代宜居」、從對獨居老人的照護到對弱勢的關懷，及要求市警察局防範犯罪，讓嘉義市不但是幸福城市，更是安全的城市，市長黃敏惠及市府團隊的用心都看得到；不過，身為民意代表，還是以民意為依歸，因此對於市政的監督，不會因與市長黃敏惠同黨籍而放水。
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