諸羅勇媽／籲黨中央傾聽民意　陳家平：監督市政不手軟

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

諸羅勇媽／籲黨中央傾聽民意　陳家平：監督市政不手軟

記者陳惲朋、陳志仁/專訪

2020-12-28 08:56:00｜2020-12-28 09:36:46

嘉義市議員陳家平肯定黃敏惠市長的領導力。(圖／記者陳惲朋攝)
▲嘉義市議員陳家平呼籲黨中央要多傾聽基層民意的聲音。(圖／記者陳惲朋攝)
國民黨籍的陳家平，2018年角逐嘉義市議會第10屆第一選區(東區)的市議員，在21名競爭者中，以第3高票勝選；陳家平強調，雖與嘉義市長黃敏惠同為國民黨，但對市政的監督不會鬆懈，並呼籲黨中央要多傾聽基層民意的聲音。
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對過民黨比較不受年輕族群的青睞，珠寶鑑定師轉戰政界的陳家平認為，嘉義市是民主聖地，當基層服務市民、傾聽市民建言，黨中央高層卻遠在天邊，聽不見基層民意的聲音；現今資訊科技發達，黨中央應該要透過各種通訊的軟體，並質疑黨中央，凝聚基層民意代表的力量與聲音，有那麼難嗎？
▲嘉義市議員陳家平同時也是一位珠寶鑑定師。(圖／記者陳惲朋攝)
▲嘉義市議員陳家平同時也是一位珠寶鑑定師。(圖／記者陳惲朋攝)
 

陳家平表示，改革不是口號，更需要身體力行，希望黨中央培養青年參與公共政治事務，藉由世代經驗的傳承，廣納青年建言實為首要；身為民主聖地－嘉義市的民代，他會大聲地對人民說，「我將全力捍衛中華民國主權，為臺灣的民主自由努力，不容被任何政客踐踏，因為我是嘉義人、我以嘉義人為榮。」

如何看待黃敏惠的施政成果？陳家平指出，市長黃敏惠持續的提升行政效率讓市民有感，尤其是在有限經費下，讓嘉義市勇奪幸福城市第一名，民眾最有感；市長黃敏惠也很重視教育，強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子！」没有因為孩子們沒有選票，就不重視，反而編列更多的教育經費投資教育。

▲陳家平議員傾聽青年的需求與聲音，並分享政治素人如何參與公共事務。(圖／陳家平議員提供）
▲陳家平議員傾聽青年的需求與聲音，並分享政治素人如何參與公共事務。(圖／陳家平議員提供）
陳家平分享，市長黃敏惠領先全國的讓班班有冷氣，國際教育2.0的讓校校有外師；另為避免新冠病毒疫情衝擊經濟，市長黃敏惠除超前部署防疫工作，在年中疫情趨緩時，嘉義市天文協會與市府教育處聯手舉辦「日環食主場在嘉義」活動，當天創造30萬人潮湧入，更帶動超過百萬人參與這場天文盛事。

陳家平說，從「高齡友善」走向「世代宜居」、從對獨居老人的照護到對弱勢的關懷，及要求市警察局防範犯罪，讓嘉義市不但是幸福城市，更是安全的城市，市長黃敏惠及市府團隊的用心都看得到；不過，身為民意代表，還是以民意為依歸，因此對於市政的監督，不會因與市長黃敏惠同黨籍而放水。
 

諸羅勇媽／嘉義市長連任與否　黃敏惠首度透露口風
諸羅勇媽／日環食創4億商機　黃敏惠：展露嘉義文化底蘊
諸羅勇媽／嘉義市未來願景　黃敏惠：世代宜居幸福城市
諸羅勇媽／反萊豬力道強　黃敏惠：國民健康可以不顧嗎？
諸羅勇媽／盼國民黨創新改變　黃敏惠：年輕化是趨勢
諸羅勇媽／都市格局難擴大　蔡文旭籲「兩大面向」需改善
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀