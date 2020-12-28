諸羅勇媽／嘉義市未來願景　黃敏惠：世代宜居幸福城市

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諸羅勇媽／嘉義市未來願景　黃敏惠：世代宜居幸福城市

記者郭政隆、陳志仁／專訪

2020-12-28 08:53:00｜2020-12-28 09:41:11

▲談嘉義市的未來願景擘劃，黃敏惠期許成為世代宜居的城市。（圖／嘉義市政府提供）
▲談嘉義市的未來願景擘劃，黃敏惠期許成為世代宜居的城市。（圖／嘉義市政府提供）
新冠肺炎疫情的影響下，面積小、人口少的嘉義市，如何找到城市的定位，並勇奪2020縣市大調查幸福城市第一名？嘉義市長黃敏惠表示，她將嘉義市定位為「雲嘉南觀光休閒消費中心」，輔以「全齡」的高度來思考，希望讓老、中、青三代充滿希望與活力。
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黃敏惠指出，嘉義市以「雲嘉南觀光休閒消費中心」為定位，目標成為西部走廊的新都心，服務從南彰化到北臺南的民眾，讓嘉義市生活更便利、經濟更發達；同時將設計思維導入到城市治理、思考公眾政策，從「區域再造」、「城市美學」、「產業創生」、「社會應援」等四大策略，達到「全齡共享，世代宜居」的城市願景。
黃敏惠說，區域再造以城市建設為軸心，推動一心十字軸的空間發展與城市亮點區域，以「嘉義大車站發展計畫」為未來都市發展的火車頭，南北向「產業躍升軸」、東向「文化觀光軸」、西向「經貿發展軸」，重新規劃公共設施與道路系統、社會住宅、都市更新方案，創造投資與就業機會；並佐以設計力導入公共建設與文化新絲路，打造城市美學新格局。

▲黃敏惠市長說明對嘉義未來的願景規劃。（圖／記者郭政隆攝影）
▲黃敏惠市長說，2021台灣設計展就在嘉義市，要打造「整個城市就是你的展覽館」，讓創意、設計驅動嘉義市脫胎換骨。（圖／記者郭政隆攝影）
黃敏惠表示，2021台灣設計展就在嘉義市，要打造「整個城市就是你的展覽館」，讓創意、設計驅動嘉義市脫胎換骨；此外，產業發展與地方創生是拚經濟的重要動力，嘉義市的產業活力滿滿，經濟更是暢旺，嘉義市108年度營利事業銷售額再創新高，全國首次地方創生年會也在嘉義市舉辦，越來越多在地青年、有志青年願意回嘉、來嘉，在這塊土地上成就夢想。

黃敏惠則強調，嘉義市實現全齡照顧，讓老中青不同世代的族群生活更安好，嘉義市是最早投注資源打造高齡友善城市，更是最在乎孩子教育的城市，因為照顧好小孩、讓老人健康，就是年輕夫妻與中生世代最大的支援；尤其整個城市經濟暢旺，就業機會增加、薪水提升，青年有好頭路，嘉義市正努力實踐「世世代代好徛起，大大小小攏甲意」全齡共享、世代宜居的幸福城市。
 

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