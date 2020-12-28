諸羅勇媽／盼國民黨創新改變　黃敏惠：年輕化是趨勢

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黃敏惠坦言，年輕化已經是必然的趨勢，黨主席應該清楚闡述自己的理念與政策，積極與包括年輕人在內的民眾對話，讓他們了解國民黨願意真誠、務實與民眾站在一起；過去部分人對國民黨有刻板印象，應該用「創新」的方法改變國人對百年國民黨的印象，讓大家願意給予更多的認同。
嘉義市是台灣民主聖地，黃敏惠認為，民主不分藍綠，也不看顏色，而是要夠出色，更要有是非黑白，人民自然會支持；黃敏惠說，她已經參與選舉22年，「嘉義有很好的民主素養，讓我用單純、願意努力的初心，得到選民的包容，能夠有更多的歷練，也能夠發揮」，對於選民願意支持她回鍋，儘管外界有惡意中傷，但她抱著一顆感恩的心努力多做事，不必多作解釋，因為民眾自然有思辨黑白的能力。
對於國民黨的未來，黃敏惠有很深的感情，也有很大的期待，因為中華民國是國民黨創立的；黃敏惠強調，國民黨對國家有責任，無奈現在民主政治走偏了，民眾也感到失望，現在執政者在野時大談理想，也得到百姓的支持，怎麼會掌權之後完全變了樣，價值觀也混淆，國民黨現在就是要扮演好在野黨的角色，當一個防腐劑，扮演好制衡的力量，黨主席應該帶領全黨，爭取選民的支持與認同，也希望民眾支持在野黨監督執政者。
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