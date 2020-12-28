諸羅勇媽／盼國民黨創新改變　黃敏惠：年輕化是趨勢

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諸羅勇媽／盼國民黨創新改變　黃敏惠：年輕化是趨勢

記者康子仁/專訪

2020-12-28 08:55:00｜2020-12-28 09:42:19

黃敏惠
▲黃敏惠認為，國民黨應該用真誠、務實的態度與民眾站在一起，改變人民對國民黨的刻板印象。(圖/記者康子仁攝)
2021即將展開，國民黨的政治大戲就是黨主席選舉；曾經代理黨主席的嘉義市長黃敏惠接受《NOWnews》專訪時認為，黨主席應該要扮演「桶箍」的角色，整合黨內各方力量，更要爭取年輕人的認同，用真誠、務實的態度與民眾站在一起，改變人民對國民黨的刻板印象。
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曾經擔任過國民黨副主席，也代理過黨主席的黃敏惠表示，黨務工作比行政工作更困難，民主政治就是政黨政治，好的政黨應該提出理想與主張，爭取民眾的認同；因此，黨主席應該要扮演「桶箍」的角色，整合黨內各方面的力量，用堅定的理念爭取黨員的認同，真誠的態度感動民眾，務實的行動落實政策，更要了解國人的期待，這些說起來容易，做起來卻不是一件容易的事情。
黃敏惠坦言，年輕化已經是必然的趨勢，黨主席應該清楚闡述自己的理念與政策，積極與包括年輕人在內的民眾對話，讓他們了解國民黨願意真誠、務實與民眾站在一起；過去部分人對國民黨有刻板印象，應該用「創新」的方法改變國人對百年國民黨的印象，讓大家願意給予更多的認同。
 

▲黃敏惠坦言，年輕化已經是必然的趨勢，黨主席應該清楚闡述自己的理念與政策，積極與年輕人對話。（圖／記者郭政隆攝）
▲黃敏惠坦言，年輕化已經是必然的趨勢，黨主席應該清楚闡述自己的理念與政策，積極與年輕人對話。（圖／記者郭政隆攝）
嘉義市是台灣民主聖地，黃敏惠認為，民主不分藍綠，也不看顏色，而是要夠出色，更要有是非黑白，人民自然會支持；黃敏惠說，她已經參與選舉22年，「嘉義有很好的民主素養，讓我用單純、願意努力的初心，得到選民的包容，能夠有更多的歷練，也能夠發揮」，對於選民願意支持她回鍋，儘管外界有惡意中傷，但她抱著一顆感恩的心努力多做事，不必多作解釋，因為民眾自然有思辨黑白的能力。

對於國民黨的未來，黃敏惠有很深的感情，也有很大的期待，因為中華民國是國民黨創立的；黃敏惠強調，國民黨對國家有責任，無奈現在民主政治走偏了，民眾也感到失望，現在執政者在野時大談理想，也得到百姓的支持，怎麼會掌權之後完全變了樣，價值觀也混淆，國民黨現在就是要扮演好在野黨的角色，當一個防腐劑，扮演好制衡的力量，黨主席應該帶領全黨，爭取選民的支持與認同，也希望民眾支持在野黨監督執政者。
 

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