諸羅勇媽／嘉義市長連任與否　黃敏惠首度透露口風

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諸羅勇媽／嘉義市長連任與否　黃敏惠首度透露口風

記者康子仁/專訪

2020-12-28 08:51:00｜2020-12-28 09:37:47

黃敏惠
▲黃敏惠表示，當市長很辛苦，不是享受而是責任，希望凝聚共識為下一代打拼。（圖／記者康子仁攝）
縣市長回鍋不容易，除了當事人要有意願，還得獲得選民的認同；嘉義市長黃敏惠當初曾經自問，「還有熱情與使命感嗎？」對於是否連任的議題，黃敏惠認為，當市長很辛苦，不是享受而是責任，希望凝聚共識為下一代打拼，也首度透露口風，「願意繼續辛苦下去」。
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之前連續當了9年嘉義市長，2018年在鄉親的支持下再次回鍋；黃敏惠說，讓她開心的是，嘉義市拿到2020全國幸福城市第一名的榮耀，也讓市民對這個城市更有向心力與光榮感，「嘉義市不願意做一個被遺忘的城市，我們相信嘉義會更好，這是每一個市民的心聲」。
黃敏惠強調，２年前再出來參選市長也是因為民意的關係，擔任市長不是一件容易的事情，也不是享受，雖然有權力但相對的責任也大，「對我而言，這是一件艱困的工作，要有使命感去完成具體的目標」。

黃敏惠說，她每一任市長任期都有具體的目標，當初回鍋參選時也反問自己，是否還有熱情和使命感，如果沒有的話，無法說服自己站出來，至於以後如何，她不會多想，做好當前的事情最重要。
 

▲談到未來的動向，是否會爭取市長連任？，黃敏惠認為，「有沒有熱情，大家應該感受得到」（圖／記者郭政隆攝）
▲談到未來的動向，是否會爭取市長連任？，黃敏惠認為，「有沒有熱情，大家應該感受得到」（圖／記者郭政隆攝）
談到未來的動向，是否會爭取市長連任？，黃敏惠認為，「有沒有熱情，大家應該感受得到」，除了使命感之外，也要尊重選民的意見，凝聚共識攜手努力，大家有共同的理念，不是為自己，而是為這個城市和下一代的未來共同打拼，對於民眾的信任，也讓她很感動。

「幸福的背後就是辛苦」，黃敏惠直指，幸福和辛苦的讀音很像，大家經常講「辛苦了、辛苦了！」就代表幸福，這次能夠獲得肯定，拿到全國幸福城市第一名，讓她非常感動，只有繼續用滿滿的熱情和最大的使命感，創造更美好的未來，回報鄉親的支持，未來也願意繼續辛苦下去。
 

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